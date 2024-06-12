中國男駕船闖淡水河 蔡明彥：許多疑點待釐清

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（中央社記者吳書緯台北12日電）中國籍阮姓男子9日駕船闖進淡水河，引發議論。國安局長蔡明彥今天指出，不能排除這是中共對台灣進行灰色地帶襲擾，特別要進一步了解當事人來台動機，以及有無中共操作，許多疑點待釐清，也將加強情報部署與通報機制。

立法院外交及國防委員會今天邀請國安局長蔡明彥率相關情報機關首長報告「國家如何運用民間通信設施蒐羅國安資訊」，併請國家通訊傳播委員會、中華電信列席，並備質詢。

蔡明彥會前答覆媒體相關詢問時表示，這次事件還有很多疑點必須進一步釐清，從國安角度來說，不能排除任何可能性，特別應該要進一步了解當事人來台動機，以及背後有沒有中共操作。

蔡明彥表示，檢方已經偵辦此案，尊重檢方偵辦過程，就國安部分會針對當事人因為具有共軍背景，以及在對岸過去活動的狀況，會展開全面情蒐，也會通報國安單位，一起加強相關情報部署以及相關通報機制，以便應處類似案件。

有關未來防範類似事件的措施，蔡明彥說，海巡署昨天已說明查處狀況，就國安局角度，會就怎麼樣強化海防、邊境安全、各國主要做法，以及未來策進作為，來和海巡署持續交換意見，強化更好的邊防機制。

至於此案與中國無人機襲擾金馬地區、中國三無漁船等事件，是否為中國灰色地帶作戰，蔡明彥表示，這確實是關注的重點，因為今年以來，包括M503航路開設、台灣外離島水域的中共公務船舶活動、台海周邊也有一些中共海警船隻巡查活動，再加上無人機在台灣外離島空域作業，總和這些相關活動樣態，不能排除這是中共對台灣進行的灰色地帶襲擾。

蔡明彥說，周邊國家如美國、日本、菲律賓，對於中共這些灰色地帶襲擾的樣態也表達高度關注，他也一再提醒，雖然台灣承受不少來自於中共灰帶襲擾的壓力，這也提供台灣跟國際友盟很多合作機會，分析中共襲擾樣態，以及針對中共灰帶作業的趨勢，來和國際友盟交換情資，一起因應這樣新的作為。（編輯：郭無患）1130612