管碧玲盼印太夥伴合作 共同面對中國武力擴張

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（中央社記者吳書緯台北7日電）海委會與中山大學今天舉辦「2024年海線安全國際會議」，邀請各國官員、專家與會。海委會主委管碧玲指出，舉辦會議宗旨，就是希望與印太地區夥伴國家，展開積極合作，共同面對中國武力擴張與灰色脅迫，維持區域和平穩定。

海洋委員會與國立中山大學今天在台北國際會議中心共同主辦「2024年海線安全國際會議」，邀請各國安全專家、政府官員及學者，共同討論如何持續維護印太區域和平、穩定與繁榮的對策。

由於管碧玲今天上午赴立法院會，故改以錄影致詞的方式。管碧玲透過錄影致詞指出，距離上次台灣主辦海線會議，已經10年前的事了，這10年來國際局勢丕變，大國角力消長互減，但不變的是台灣位居第一島鏈的戰略地位。

管碧玲表示，總統賴清德就職演說提到，早在1921年，蔣渭水就指出，台灣是「世界和平第一關的守衛」；到了今天，國際間有高度共識，台灣的和平穩定，是全球安全與繁榮不可或缺的要素，今天舉辦海線安全國際會議宗旨，就是希望和印太地區夥伴國家，展開積極合作，共同面對中國武力擴張與灰色脅迫，維持區域和平穩定，今天議程環繞在海洋意識上的相關議題合作。

針對海洋治理永續發展所面臨的各種挑戰，海委會政務副主委吳美紅於現場以英文致詞表示，海委會提出「三安」國安、治安、平安，以及「四海」海洋汙染防治、海洋廢棄物治理、海洋生物保育、海洋產業發展的策略因應。

吳美紅表示，海委會召開這次會議，是希望透過邀請各國重要學者專家，就建構國家海域意識、鏈結海上與太空衛星及加強印太海域意識的國際交流與合作等議題，進行討論。

海委會指出，會議邀請華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）東南亞計畫及亞洲海事透明倡議高級研究員兼主任波林（Gregory B. Poling）、美國海岸防衛隊海事情資融合中心上校指揮官路易斯（Rachel Lewis）、日本笹川平和財團海洋政策研究所長阪口秀及前海上自衛隊少將山本勝也主任研究員等人與會。（編輯：蘇志宗）1130607