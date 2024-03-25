海委會：海洋庇護區劃設採納各方意見 依原基法辦理

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（中央社記者陳俊華台北25日電）立法院內政委員會今天舉行海洋保育法公聽會。海委會副主委吳美紅說，逾90%海域未受保護區法規規範，要劃設海洋庇護區前，審議會將採納各方意見、公開透明，並依原住民族基本法辦理。

行政院會2月15日通過海洋保育法草案，未來主管機關可劃設海洋庇護區，並分為核心區、緩衝區、永續利用區層次管理；若要劃設海洋庇護區，應設審議會，由專家學者、民間團體及相關機關代表組成，其中專家學者及民間團體代表人數不得少於委員總人數1/2。

立法院內政委員會今天舉行「海洋保育法草案」公聽會，邀請海洋委員會、內政部、農業部等機關代表及學者專家列席。

海洋委員會副主委吳美紅說，台灣現有海洋保護區69處、共5401平方公里，占領海及禁限制水域8.38%，換句話說還有逾90%海域未受保護區法規規範。劃設海洋庇護區需充裕的科學調查、與利益團體溝通、審議會等機制，並非一蹴可幾。

吳美紅表示，海洋庇護區的劃設，將以科學為基礎、審議會採納各方意見，公開透明的劃設程序，折衷各方權益；涉及原住民族土地及海域者，將依原住民族基本法規定辦理，承認原住民族自然資源權利、諮商同意等。

無黨籍立委、內政委員會召委高金素梅說，她支持海洋資源保育，但必須捍衛原住民族傳統海洋文化、降低對原民生存權益的衝擊，應將原住民族納入審議會的當然成員。另外，應增列縣市層級的審議會，才能依當地需求劃定海洋庇護區，並要求28日不要逐條審查，「否則不惜動員、表決」。

台灣海洋大學講座教授邱文彥表示，為保護海洋多樣性與永續，草案要更完整、不要倉促立法，參考國外立法案例，海洋保護區劃設要納入權益關係人、加強溝通，保障既有使用者權益。保護區劃設若沒有得到當地民眾支持，劃設後的保育計畫沒通過，等於是空的，會是「紙上的海保法」。

台灣海洋大學講座教授邵廣昭說，海洋保護區劃設及有效管理，有助產業發展，並可協助漁村轉型，藉此發展生態旅遊，例如菲律賓宿霧主打鯨鯊旅遊，讓當地漁民翻轉貧窮。另外也可確保漁業資源不會被非原住民過度捕撈，完整保護生物多樣性。

中華民國全國漁會總幹事林啟滄指出，海保法舉環保大旗，用超音速立法，請尊重漁民合法捕魚權益，若有影響需輔導、補償，要求審議會委員有1/2漁民代表。海保法就像空白支票，庇護區要劃在哪，核心區、緩衝區有多大、要保護什麼物種都沒提到，不希望沒說明就造成漁民恐慌，要跟各區漁會、漁民說明。

台灣海洋大學教授兼海科院長廖正信說，很擔心會把漁民傳統作業漁場劃為庇護區，讓漁民生計雪上加霜，過渡時期應有相關作為保障漁民生計。且海域空間不像陸地，漁民作業時是追隨魚群移動，政府應主動通告漁船，已經接近核心區的預警機制，避免無心觸法。

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台灣蠻野心足生態協會研究專員施仲平指出，政府不會今天公告劃設保護區、明天就不讓漁民進入，草案中已明確規定，劃設前會充分溝通。主管機關是有心要跟各界溝通、並非倉促立法，希望保育團體能和漁民一起合作、保護海洋。

海洋保育署長黃向文表示，海保法、漁業法都有提到補償機制，會在法規中整合，罰則部份也會彈性調整。子法也會邀相關利害關係人討論，大家都有共識後才會預告、公聽程序。海保法通過只是海洋保育的第一步，有制度後才能邀大家參與討論，進而達到海洋保育目的。（編輯：蘇志宗）1130325