卸任前蔡總統主持國家船模實驗室動土 2027年啟用

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（中央社記者洪學廣高雄16日電）為提升國內造船產業自主研發量能，總統蔡英文今天主持高雄興達港國家船模實驗室動土典禮，將設置首座船模運動性能試驗水槽，預計2027年啟用，同時宣示國艦國造決心。

蔡總統上午出席主持高雄興達港「國家船模實驗室動土典禮」，包括海洋委員會常務副主任委員吳美紅、高雄市副市長羅達生、國家海洋研究院院長陳建宏、財團法人船舶暨海洋產業研發中心董事長邱逢琛等人均出席，一起見證台灣海洋產業重大里程碑。

蔡總統致詞表示，2年前為了確保台灣造船造艦的穩定及安全，結合產官學界推動船模試驗在高雄扎根，今天這座多功能「國家船模實驗室」在歷經海委會與國海院2年多設計及盤點國內造船業、海軍、海巡造艦計畫後，即將開工動土，預計2027年啟用。

蔡總統說，目前國內雖然有4所大學設有船模試驗水槽，但都缺乏耐海性能、操縱性能、迴旋臂等試驗，這座國家船模實驗室完工後將能補足這些不足，解決台灣新式船艦委由國外協助測試所造成的生產期程未定、資安問題風險。

蔡總統指出，更重要的是，實驗室完工後，將把最關鍵船艦試驗工作留在台灣，更向世界宣示全力發展國艦國造的決心，未來政府也將持續與擁有船模試驗水槽、具備水下載具技術的大學，共同簽署合作備忘錄，整合量能及資源，提升台灣整體造艦技術。

蔡總統也提到，這幾年政府大力推行國艦國造及所需建設，不僅滿足台灣國防需求，建構更具韌性戰力，也帶動船舶設計、裝備、材料、軍工，以及檢驗維修等國內產業鏈發展；台灣會繼續經由海洋連結世界，也期盼透過國艦國造一起堅守台灣的民主自由，為國人打造更繁榮安全的國家。

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國海院發布新聞稿說明，國家船模實驗室是為了提升國內造船產業自主研發量能及促進造船產業發展，國海院結合船舶暨海洋產業研發中心及國內外各領域頂尖專業團隊，在興達港建置國內首座船模運動性能試驗水槽實驗室。

實驗室包含長度80公尺、寬度40公尺、水深5.5公尺，以及總面積約1/2個足球場大的「耐海性能水槽」，配置最先進造波系統及大型拖車系統，可試驗船舶於真實海況下運動反應；還有直徑60公尺、水深5.5公尺、總面積約1/3個足球場大的「拖車迴旋臂水槽」，配置迴旋臂系統可以進行各式水下載具操縱性能試驗。這些先進設備將提供產官學界完整且高品質船模試驗，並提供船舶性能推估、驗證與諮詢服務。（編輯：陳仁華）1130516