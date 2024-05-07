管碧玲視察國海院研究船 盼累積成果貢獻國際

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（中央社記者張已亷高雄7日電）海委會主委管碧玲今天到台南安平港視察國海院5月上旬海域調查任務，為即將至南海調查的聯合海洋科學觀測團隊加油，盼深化累積調查成果貢獻國際。

國家海洋研究院發布新聞稿指出，考量台灣對南海海域調研屈指可數，國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心（TORI）、台灣大學海洋研究所及成功大學近海水文中心響應國海院號召，集結專家組成聯合科學觀測團隊，將搭乘「勵進」研究船至南海調查。

國海院長陳建宏表示，南海調查計畫藉海域資料蒐集，提升對南海海域了解，擴大海洋科學研究與國際合作能量，並將調研資訊運用在智慧災防及人道救援協助等。

陳建宏指出，這次海域調查任務結合陸、海域等多重科學方法全面性調研，全方位地了解南海周遭海域特性。

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另外國海院指出，現有大型研究船量能無法兼顧台灣海域科研目的，及智慧災防與人道救援等協助。

管碧玲表示，一方面請國海院持續進行台灣海域全面性調查滿足觀測需求，另一方面規劃建置調查船隊補足國家海域調查量能，期望國海院目前規劃建置中調查船隊能成為台灣海域調查關鍵力量，累積深化相關海域調查成果，讓台灣在海洋各項國際公眾議題上能有更多貢獻。（編輯：郭諭儒）1130507