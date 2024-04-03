大漢技術學院教職員反對停辦 盼尋整併可能性

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北3日電）大漢技術學院董事會宣布，學校擬於113學年停辦。高教工會大漢分部今天表示，反對停辦，希望先尋求整併的可能性；教育部回應，至今尚未收到停辦計畫。

受少子女化衝擊，花蓮縣新城鄉的大漢技術學院董事會於2月20日決議，113學年（今年8月）起將依私校學校法停招停辦和安置師生。

台灣高等教育產業工會今天召開記者會，高教工會大漢分部召集人陳建宏指出，大漢技術學院是花蓮縣碩果僅存的技專校院，大漢董事會若自認無法繼續辦學，應廣徵辦學有方的機構來承接，而非私自停辦。

陳建宏提到，大漢學院長年來提供花蓮地區學子技專進修的機會，基於大漢技術學院目前學生數500多人，未達經濟規模，花蓮縣政府應關心並主動推動併校，保存在地教育資源。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

教育部透過文字回應，受少子女化影響，大漢技術學院112學年四技日間部僅有「休閒遊憩與觀光餐旅管理系」1系，新生註冊人數17人，全校日、夜間學制新生註冊人數僅187人；該學校法人擬依私立學校法第70條第1項第1款規定，衡酌學校辦學情形，如辦學目的有窒礙難行或遭遇重大困難不能繼續辦學，報經教育部核定後停辦。

教育部說明，至今仍未收到該學校法人函報停辦計畫相關資料，大漢技術學院目前仍正常辦學，並未停招或停辦；如收到該學校法人停辦計畫，教育部後續將審查該計畫有關教職員工權益、學生受教權規劃等，並徵詢「私校諮詢會」意見後，提教育部「專科以上學校設立變更及停辦審議會」審議，以確保教職員生權益。（編輯：李亨山）1130403