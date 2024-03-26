大漢學院仍有招生名額 校方：會告知考生擬停辦

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（中央社記者許秩維台北26日電）大漢技術學院擬113學年停辦，但仍有333個招生名額。大漢校方今天表示，會主動將學校停辦計畫告知報名考生，若教育部核准停辦，將退還學生報名費。

受到少子女化衝擊，花蓮縣新城鄉的大漢技術學院董事會於2月20日決議，113學年（今年8月）起將依私校學校法停招停辦和安置師生，當時全校學生剩下500多人。

台灣高等教育產業工會今天發布新聞稿指出，大漢董事會以突襲方式於校務會議簡短3分鐘口頭報告，未與師生溝通，也未經教育部同意，就對外宣布停辦，讓花蓮職校學子及民眾可能失去在地取得技專工商學位的唯一就學機會。

高教工會也協助大漢師生設立高教工會大漢分部，推舉大漢技術學院企業管理系副教授陳建宏擔任大漢分部召集人，大漢分部師生也發表「追求誠信正義、善盡社會責任、教育在地人才」宣言，尋求大漢永續辦學及維護受教權。

陳建宏提到，花蓮人以成立大漢技術學院為傲，學子不必遠赴他鄉讀書，在地民眾得到進入高等技專進修取得工商學位的教育機會，而今卻將面臨無書可讀的困境，呼籲花蓮縣政府及教育部表態，並進一步有積極作為，創造地方生機。

教育部先前透過文字回應，大漢學院擬依「私立學校法」第70條第1項規定，由學校法人考量辦學目的有窒礙難行或遭遇重大困難不能繼續辦學，報教育部核定後停辦，但教育部尚未收到停辦申請公文，因此招生程序仍按簡章規劃執行，113學年大漢技術學院各學制仍有333個招生名額。

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大漢技術學院主任秘書邱天佑告訴中央社記者，董事會預計近日到校務會議說明停辦計畫，再將停辦計畫報教育部；在教育部核定學校停辦前，學校仍可繼續招生，若教育部在學校招生報名截止前核准停辦，學校會無息退還學生報名費。

為避免影響學生就學權益，邱天佑表示，3月15日已開會，並擬定維護考生就學權益通知書，如有考生來報名，會主動告知學校研擬停辦的計畫，和教育部若核准停辦後的處理程序，讓考生事先瞭解相關資訊，再決定是否報名。（編輯：李亨山）1130326