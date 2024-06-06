立院初審通過海保法 管碧玲：共同保育海洋生態

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（中央社記者張已亷高雄6日電）立法院內政委員會今天初審通過海洋保育法草案，對保育珍貴海洋資源跨出關鍵一步。海委會主委管碧玲說，海洋保育是全民共識，未來將納入各種意見，共同保育海洋生態資源。

海洋委員會發布新聞稿指出，海洋保育法草案經行政院2月15日函請立法院審議，透過6場公聽會，聽取漁民、原住民族及各界意見，在今天送院會逕付二讀，感謝內政委員會及民間團體協助，能在8日「國家海洋日」前通過審查具重大意義。

海委會表示，海洋保育法草案將有助政府與民間合力強化「保護海洋生態環境」、「整合海洋保護區效能」及「保育海洋生物多樣性」3大目標，賦主管機關「劃設庇護區」、「管理保護區」、「公告禁限制行為」、「調查實施保育措施」、「派遣觀察員蒐集資料」等5大權限。

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另外提供「吹哨者條款」及「公民訴訟」等2大公民監督途徑，及用海單位「審議會參與決策」、「庇護區兼容永續利用」、「信賴保護原則」等3大保障。今天通過草案計5章31條及8項附帶決議，提醒海委會就因應「昆明－蒙特婁公約」等國際趨勢，統合相關機關、強化科學調查、建置資料庫及資訊公開透明。

主委管碧玲表示，海洋保育是全民共識，權益相關者眾多，原住民族、漁民、保育團體都是達成海洋永續重要合作夥伴，未來將納入各種不同意見，共同保育海洋生態資源。後續將依草案內容完成子法與配套措施研擬，強化執法量能並落實海洋生態保護。（編輯：李淑華）1130606