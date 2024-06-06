立院初審 違法進入海洋庇護核心區最高罰50萬

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（中央社記者王承中台北6日電）立法院內政委員會今天初審通過海洋保育法草案，明定海委會得就海洋生態系統有特別保護必要，經原民、漁民等代表組成的審議會同意，劃定海洋庇護區。海洋庇護區的核心區禁止進入，違者最高可處新台幣50萬元罰鍰。

為提升台灣海域保護面積、保育與復育海洋生物多樣性，進而與「氣候變遷因應法」等法規互相呼應，營造兼顧永續經營藍色產業的健康生態環境，行政院會在今年2月15日通過海洋委員會擬具的「海洋保育法」草案，函請立法院審議。

在6月8日國家海洋日前夕，立法院內政委員會今天初審通過「海洋保育法」草案。初審條文參酌聯合國海洋公約及生物多樣性公約，為加強保護海洋生物，明定海委會得就海洋生態系統有特別保護必要，且未經其他主管機關劃設為海洋保護區者，劃定為海洋庇護區。

為確保劃定海洋庇護區的嚴謹及公正，初審條文明定，海委會應設立審議會審議，由專家學者、原住民、漁民團體、保育團體等民間團體及有關機關代表組成，其中不具官方身分的代表人數不得少於委員總人數1/2。原住民及漁民團體代表總人數，不得少於委員總人數1/3。

初審條文指出，審議會的決議，以委員過半數出席，出席委員超過2/3同意。對於海洋庇護區的核心區劃定，致該區域的既有使用人遭受特別犧牲的損失者，應予以補償。

初審條文明定，海委會劃定海洋庇護區後，應會商有關機關，擬定海洋庇護區保育計畫，並公開展覽30日及舉行公聽會。

而為保護海洋庇護區核心區的海洋生物，不任意受到人為外力影響或干擾，初審條文也明定，除軍事目的、海域巡防、犯罪查緝、海難救助、科學研究等活動外，任何人及海陸域交通工具禁止進入海洋庇護區的核心區，違者處行為人、運具駕駛人或船長新台幣5萬元以上50萬元以下罰鍰，誤入經勸離者不罰，但2年內經勸導又再犯者，將可開罰。

另外，在海洋庇護區的緩衝區內，未經許可從事水產養殖、採捕海洋生物、施作海洋工程等行為，可處新台幣3萬元以上30萬元以下罰鍰，但原住民基於傳統文化、祭儀、生活所需的利用行為，不在此限。

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海委會主委管碧玲在初審通過後受訪表示，在國家海洋日的前夕，立法院內政委員會有共識把海保法送出委員會，是送給台灣海洋最美好的禮物，她非常感謝。未來海委會用審議會的制度劃設海洋庇護區及海洋保育相關管制時，也會充分保障原民、漁民的權益。

管碧玲指出，魚源不能枯竭、海洋不能枯竭，必須要生生不息，在這樣的信心下，海委會也做出重大制度設計的調整，賦予原民、漁民在審議會中擁有否決權，相信未來海委會基於科學調查所劃設的計畫，會得到大家的支持。海保法歷經6年的努力，當初在出行政院會就披荊斬棘，這一路走來，海保署進行非常多的社會溝通，讓草案被接受，並在今天初審通過。（編輯：翟思嘉）1130606