海巡署長張忠龍上任 推5措施壯大海巡

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（中央社記者黃麗芸台北21日電）海洋委員會今天舉行新任海巡署長張忠龍布達典禮，海委會主委管碧玲表示，這是「海巡人掌海巡」的歷史性時刻；張忠龍說，將推動「擘劃海空立體巡弋」等5措施，穩健壯大海巡。

海委會海巡署今晚發布新聞稿表示，管碧玲今天主持新任海巡署長布達典禮，任命海巡署副署長張忠龍升任海委會常務副主委兼海巡署長，並偕同另兩名海巡署副主委謝慶欽、許靜芝共同領航海巡、海保及兩岸事務。

管碧玲致詞表示，海巡署歷經兩任具海軍背景的署長，感謝前海委會主委、前海巡署長李仲威和前海巡署長周美伍在過去8年為海巡注入海軍文化、元素，使海軍和海巡並肩攜手捍衛海疆，李仲威和周美伍任內不但致力人才培育，更致力將海巡署打造成捍衛海疆、維護國家主權的強大勁旅。

她提到，今天是由「海巡人掌海巡」的歷史性時刻，海巡署成立24年以來，終於在海巡體系下，培養出「海巡人」張忠龍。

管碧玲指出，張忠龍在海巡署任職超過18年，曾任海巡署勤指中心主任、巡防處長、情報處長、偵防分署長、中部分署長及副署長等職務，歷練完整，且他也是海委會常務副主委，未來在各項工作都要無縫接軌，期望在他的豐富經歷和卓越領導下，延續優良的海巡文化。

張忠龍晚間也透過臉書海巡署長室發文表示，自己以「海巡人」身分從管碧玲手中接下印信，感謝各界的認同，自己也深感責任重大，未來將秉承歷任海巡署長所打下的良好根基，發揚寶貴的海巡經驗與傳統。

同時，也將以「結合AI科技輔勤」、「建立專業自信」、「打造參與式決策」、「擘劃海空立體巡弋」及「運用戰略思維」等5項措施，繼續推動「三安一國安、治安、平安」工作，穩健壯大海巡，追求更卓越的績效。

張忠龍說，期許海巡署各階幹部都能「將心比心，心繫基層」，並精準執法，共同攜手寫下海巡新篇章。（編輯：張銘坤）1130521