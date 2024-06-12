中國男駕艇闖淡水河 卓榮泰：加強國安防範措施

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（中央社記者黃麗芸台北12日電）中國籍阮姓男子9日駕船闖進淡水河遭送辦。行政院長卓榮泰今天說，從此事件深感民眾的憂心，要向社會明確交代、說明，責任要清楚、處置要明快，政府也要加強相關國安防範措施。

海洋委員會海巡署今天舉辦「113年第10波安居緝毒專案」成果記者會，卓榮泰到場視察六大緝毒系統（檢、警、調、憲、海巡及關務機關）通力合作成果。

卓榮泰會中致詞表示，現場看到各式各樣毒害民眾的毒品，認為這些製毒、販毒和運毒的歹徒真沒人性，戕害多少民眾和青少年的健康，因此特別感謝六大緝毒系統，是保護民眾的六大守護神，同時政府也會從各方面支持他們，才能對抗這些毒品集團的犯罪手法並取得勝利。

話鋒一轉，卓榮泰提到，所有維護國家安全大門的國安團隊和執法人員都很辛苦，但是辛苦要得到更多人民的信賴，近日發生的中籍男子駕船闖淡水河事件，深深感覺到民眾的憂心，為能夠更全面維護國家安全，政府將戮力做更多必要的工作。

卓榮泰勉勵說，希望辛苦的海巡人員們要不驚不餒、再接再厲外，對這件事情也要向社會做明確交代和說明，責任要清楚、處置要明快，政府後續也要檢討各種必須加強的國安設備、人員，以及所有的防範措施，一定會逐步改善。

媒體會後追問中籍男子駕船闖淡水河事件，外傳犯嫌阮男遭逮有3個版本。海委會海巡署長張忠龍回應表示，要嚴正聲明「真相只有一個」，首先，八里安檢所有派遣備勤人力、全程監控。但因雷達人為誤判其為一般航行的釣魚船、海釣船或其他漁船，以及八里守望哨發現可疑後未主動通報，才誤讓阮男航行進淡水河，期間皆未通報海巡隊進行最後確認，這部分要進行檢討。

張忠龍說，其次，就是阮男駕駛快艇和1艘客船發生擦撞，客船船長隨即致電118，這段過程都有岸上監控。

他說明，一般程序就是除海上登檢外，另外海巡人員會隨船監控，然後再自岸際登船安檢，這都是正常作業，目前要檢討的是「沒有做好縱向、橫向通報」，昨天記者會已做過說明。（編輯：張銘坤）1130612