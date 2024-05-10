讓海巡人掌海巡 管碧玲預告新署長歷練完整

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（中央社記者洪學廣高雄10日電）海委會2名政務副主委新內閣人選今天敲定，主委管碧玲發文肯定現任政務副主委、海巡署長周美伍付出，並預告未來海巡署長將由在海巡署歷練完整的人升任，讓海巡人掌海巡。

管碧玲下午在臉書發文指出，今天新內閣發布海委會2名政務副主委人選，將由現任常務副主委吳美紅與現任海保署長黃向文轉任。

管碧玲說，吳美紅為台大法律系畢業，長年在陸委會服務，從陸委會副主委出任行政院顧問，再轉總統府第一局局長，法律專業與兩岸事務嫻熟，當年是兩岸談判的強將，深受高層肯定。

而黃向文由海洋大學教授轉任海保署長，海洋學術素養深厚，行政領導傑出有效率，任內讓海保署從無到有，在促進國內海洋保育與海洋污染防治表現優秀，深受倚重。

管碧玲透露，現任的2名政務副主委，其中洪文玲熱愛大學教學研究，將回到高雄科技大學作育英才。

對於即將卸任的海巡署長、政務副主委周美伍，管碧玲則說，印象中周美伍是身體硬朗的人，傍晚時刻常在海巡署營區看到他穩健、堅毅的跑者身影，每次都是1小時、6公里，體力令人折服；但周美伍近來身體發警訊，醫師囑咐應休息一陣子，舒緩工作壓力，因此數度透露辭職想法。

管碧玲表示，海巡署在周美伍3年4個多月卓越領導下，無論是堅定海域執法、推動任務轉型、緊密國際合作、強化海巡韌性、守護海洋永續等工作，成效有目共睹。無奈經多次懇談，深感周美伍犧牲那麼長的人生，完全沒有私生活地奉獻國家，且辭意甚堅，最後決定要「讓海巡人掌海巡」。

管碧玲預告，未來海巡署長將預留常任副主委空缺，由長期在海巡署完整歷練出身的人來升任，自己和周美伍都認為這將是給海巡最大鼓勵。管碧玲也感謝洪文玲和周美伍過去1年4個月來的協助，為海委會歷史譜了一段美好旋律。管碧玲說，「海巡」、「海保」、「兩岸」，未來3名副主委的分工完整，就定位後將全力以赴。（編輯：郭諭儒）1130510