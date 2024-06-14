美最高法院一致通過裁決 保障墮胎藥使用權

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（中央社記者石秀娟華盛頓13日專電）美國聯邦最高法院今天做出一項判決，保障女性繼續使用口服墮胎藥「美服培酮」的權利。這是該法院2年前裁決終止憲法保障墮胎權後，所做的第一個重大的墮胎權判決。

保守派大法官居多的最高法院一致通過判決。該判決無關墮胎權辯論，而是判定原告無權對美國食品藥物管理局（FDA）核准美服培酮（Mifepristone，RU486）的政策提出訴訟。儘管如此，判決仍被視為是支持墮胎方的勝利。

判決宣布後，美國總統拜登（Joe Biden）發表聲明指出，該項判決沒有改變最高法院在2022年推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade），因此終止憲法保障墮胎權的事實。他並抨擊共和黨禁止墮胎的政策「極端且危險」。

拜登指出，共和黨已經在21州實施極端禁止墮胎的政策，其中有些州甚至禁止因遭強暴或亂倫懷孕的女性墮胎。

他說：「我們將繼續努力，確保每個州的女性都能獲得必要的健康照護」，同時呼籲國會在聯邦法律恢復1973年「羅訴韋德案」裁決對女性的保護，「這是我們的承諾」。

美媒報導，「羅訴韋德案」遭推翻後，拜登政府採取一系列措施，擴大口服墮胎藥的取得管道。FDA去年初修改規定，讓民眾可在完成認證程序的零售藥房買到口服墮胎藥。

反墮胎及共和黨人士也多方面試圖限制美服培酮的使用。一群反墮胎的醫生2022年11月在德州地方法院提告，主張FDA在2000年核准美服培酮的決定有瑕疵，2016年、2021年放寬該藥物使用的規定未充分考慮安全性和有效性。

該法院唯一在任的法官卡司馬里克（Matthew Kacsmaryk）2023年4月判決，禁止該藥物在全國使用。幾天後，美國司法院提出上訴，要求凍結禁令。美國聯邦第五巡迴上訴法院2天後裁決，允許美服培酮持續販售，但認為FDA在2016年、2021年放寬該藥物使用的規定可能違法。幾個小時後，拜登政府宣布將此案上訴到最高法院。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）等媒體報導，撰寫判決書的大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）說，雖然原告真的擔憂、反對該藥物的使用，但他們沒有對FDA提出訴訟的法律資格，因為他們沒有因FDA的政策而受害，也沒有被迫違背意願，參與墮胎或提供墮胎相關醫療。

綜合美媒報導，大法官認為，原告可向行政或立法部門表達看法，而不是透過法院。若接受訴訟，等於開大門，未來任何醫療人員不滿FDA的決定，都可以向法院提出訴訟，幾乎所有人都有可能循同樣管道挑戰政府的任何政策。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美服培酮是美國最普遍使用的墮胎方式，去年墮胎人口有63％服用美服培酮，剛核准的隔年僅10％使用。至2022年的統計，經醫生核准使用的次數約590萬次，其中有32例的死亡案例，但FDA判定無法直接歸因於服用美服培酮。

根據CNN的報導，FDA最初核准美服培酮僅可在懷孕7週內使用，2016年放寬到懷孕10週內可使用。2021年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而放寬必須到門診看診才能拿藥的規定，允許可透過遠距醫療開藥，再以郵件寄送藥品。

反墮胎團體對最高法院的判決表示失望，誓言繼續反墮胎。「SBA捍衛美國生命權」（Susan B. Anthony Pro-Life America）組織主席丹恩費爾瑟（Marjorie Dannenfelser）說，這個判決凸顯11月大選的重要性。

她批評拜登及民主黨在各州推動無限制的墮胎權利，包括「郵購DIY墮胎」，任何人隨時都可以墮胎。

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墮胎權是今年美國大選的重要議題之一。可能再度代表共和黨參選的川普（Donald Trump）在總統任內反對墮胎，曾實施多項限縮墮胎權的措施。他這次參選至今對墮胎的立場則仍保持模擬兩可，還沒公布相關政策。

川普競選發言人李威特（Karoline Leavitt）透過聲明指出，川普支持各州有權就墮胎做出決定，並支持女性因遭強暴、亂倫或生命受威脅的情況下可墮胎。（編輯：田瑞華）1130614