美第一公子非法持槍遭定罪 拜登用愛支持家人

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（中央社記者石秀娟華盛頓11日專電）美國總統拜登的兒子韓特今天因2018年毒癮期間違法購槍被判有罪。過去每當兒子有狀況，拜登總是第一時間表達關愛。這次他臨時增加行程，飛回家鄉，在機場給兒子一個擁抱。

拜登家鄉德拉瓦州（Delaware）的威明頓（Wilmington）法院今早宣判，韓特（Hunter Biden）遭控3項罪名全數有罪，包括向槍枝經銷商購槍及向聯邦機構提出槍枝申請時隱瞞吸毒的事實、非法持有槍枝11天。這3項重罪合計最高可判25年監禁、與75萬美元（約合新台幣2427萬元）罰鍰。但他為初犯，刑期應不至於判至最高。

宣判不久，拜登（Joe Biden）透過聲明表示：「如同上週所說，我是總統，也是一名父親。我與妻子愛我們的兒子，也為他成為今天的他感到驕傲。」

拜登說，許多有對抗成癮症成員的家庭看到摯愛走出困境，在康復過程中變得堅強有韌性，都瞭解這種驕傲的感覺。他重申，會接受這個判決，尊重司法程序，韓特正考慮上訴，他和妻子會陪伴韓特和家人，用愛支持家人。不會特赦韓特。

幾個小時後，拜登依既定行程，出席由推動槍枝管制的非營利組織舉辦的活動。在演說中，他提到已實施加強槍支管制、加重處罰違法者的政策，沒有提到韓特的事。這也是拜登今天唯一的公開行程。

白宮隨後臨時安排拜登搭乘總統專用直升機「海軍陸戰隊一號」（Marine one）返回德拉瓦州，新聞秘書也取消例行記者會。美國媒體報導，白宮緊急安排座車，讓工作人員和記者們能趕上拜登抵達威明頓空軍國民兵基地的時間。

韓特夫妻帶著4歲兒子在停機坪等候拜登，拜登給韓特大大的擁抱，談話數分鐘後才驅車離開。拜登12日一早將赴義大利參加七大工業國集團（G7）領袖會議。

除了這起官司，韓特也因稅務問題遭司法部起訴，將於9月受審，韓特否認這些指控。此外，共和黨曾指控拜登任副總統（2009-2017）時涉入韓特與烏克蘭、中國的商業交易，並從中獲取利益。韓特駁斥這項指控。

拜登正尋求在11月大選連任。華盛頓郵報（Washington Post）報導，拜登的幕僚多不願意對媒體談及韓特的問題，有些幕僚甚至建議韓特應減少公開露面。

但拜登從不這麼想，他總是在兒子遇到問題時，第一時間表達關愛。

紐約時報報導，多年來韓特深陷個人醜聞和官司，拜登拒絕排斥韓特或將他視為政治負債，反而似乎在情況惡化時，更傾向拉近與兒子的距離。

報導指出，拜登在2019年參選總統時，韓特正接受藥癮治療，拜登當時傳簡訊給韓特：「早安，我美麗的兒子。我想念你，愛你。爸爸。」這段話是一家筆電行從一台韓特廢棄的筆電中找到的訊息。

華盛頓郵報報導，韓特2014年因稍早沒通過古柯鹼檢查，遭海軍後備隊勒令退伍、解職。當時拜登也以電子郵件鼓勵韓特及家人。

美媒報導，拜登的幕僚說，作為一名父親，他擔心這項判決對韓特的影響甚於對他自己的政治效應，畢竟韓特脫離毒癮才不過幾年的時間。韓特6月初在威明頓出庭起，拜登也花比較多時間在家陪家人，給予他們最大的支持。（編輯：馮昭）1130612