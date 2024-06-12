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拜登兒子非法持槍被判有罪 可能免坐牢？會被特赦？後續發展一次看

2024/6/12 09:20（6/12 09:49 更新）
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美國總統拜登的兒子韓特（前）因購槍不實陳述，11日遭裁定3項罪名全數有罪。（路透社）
美國總統拜登的兒子韓特（前）因購槍不實陳述，11日遭裁定3項罪名全數有罪。（路透社）
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（中央社德拉瓦州威明頓11日綜合外電報導）美國總統拜登的兒子韓特（Hunter Biden）因在購槍背景審查表格做出不實陳述並非法持槍，今天在德拉瓦州威明頓（Wilmington）法院遭陪審團裁定3項罪名全數有罪。

以下為路透社和美聯社整理的相關問答：

韓特會坐牢嗎？

韓特面臨最高25年有期徒刑，不過他最重大的罪行是非法持槍，而根據量刑準則，這項罪名可處15至21個月監禁，且多數罪犯實際被判的刑期都低於上述區間。韓特也可能多項刑期合併執行。

韓特並未利用這把槍暴力犯罪、沒有前科，也都有遵守審前釋放規定，包括每月接受藥檢。這些都很可能成為減輕刑罰的因素。法律專家表示，韓特有可能免於監禁。

什麼時候量刑？

聯邦地區法院法官諾瑞卡（Maryellen Noreika）尚未設量刑日期。

在德拉瓦州聯邦法院遭定罪的被告，通常於罪名成立120天內被判刑。若真是這樣，韓特量刑日期將不會晚過10月初，也就是11月5日美國總統大選前1個月左右。

被判刑之前，韓特將先接受觀護局人員訊問。觀護局人員則將依照聯邦量刑準則，準備一份列出懲罰範圍的機密報告。

檢方和被告律師會針對上述報告做出回應，並提出自己一套建議，承審法官接下來將先舉行聽證再做出決定。

韓特會如何上訴？

韓特律師團隊審前曾提出三大主張，要求法官駁回起訴，如今可能在上訴程序中重提這三大主張。

他們主張，第一，用於起訴韓特的槍枝法違憲，因為聯邦最高法院2022年做出了擴大擁槍權的決定；第二，這起官司是因政治動機而起；第三，韓特去年與檢方達成的認罪協議依舊有效，即便檢方後來予以撤銷。

韓特還有稅務官司待審

韓特還被控觸犯稅務法，並將於9月接受審判。鑒於他已被定過一次罪，若再被判有罪，刑期可能更重。

根據美國司法部，稅務相關指控若被判有罪，韓特最重可判17年徒刑，但真被處以這麼重刑期的可能性不高。

總統會特赦兒子嗎？

拜登今天表示他將接受判決結果，且在「韓特考慮提出上訴這段時間，持續尊重司法程序」。拜登最近受訪時也曾表示，不會特赦自己的兒子。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1130612

#拜登
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