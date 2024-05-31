川普封口費案定罪還能競選總統嗎？後續走向一次看

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（中央社紐約30日綜合外電報導）美國紐約的陪審團今天認定，前總統川普因支付封口費給成人片女星企圖遮羞一事有罪，但就算在今年11月5日總統大選之前被判入獄服刑，也無礙他繼續競選乃至就職。

華盛頓郵報指出，川普這樁向豔星付款封口一案遭起訴34項偽造商業記錄罪行，陪審團全都認定有罪。

檢方根據11張發票清單、12張收據憑證與11張支票起訴34宗犯行，稱這些證據顯示川普刻意將錢分拆付給當時的委任律師柯恩（Michael Cohen），補償他在2016年大選前代墊付款給成人片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）的封口費，讓她別提所聲稱2006年與川普的風流韻事。川普否認與對方有染。

陪審團今天將川普定罪後，紐約州最高法院法官莫城（Juan Merchan）訂於7月11日宣告量刑。

以下彙整路透社與華郵分析川普遭定罪的後續走向。

定罪或坐牢 均無礙總統競選與就職

按美國憲法，年滿35歲以上美國公民且在美居住14年以上者均可擔任總統。

國會當年於南北戰爭後通過的憲法第14修正案，只禁止參與叛亂者競選總統。川普在本案乃至另3項遭起訴的刑案裡，都沒被起訴叛亂罪名。因此無論刑事判決定罪或入獄服刑，都不影響川普參選或就任總統的資格。理論上，如果他已入獄卻仍擊敗現任總統拜登，是可以在獄中宣誓就職。

美國史上早有在獄中競選總統的前例。社會主義者戴布茲（Eugene Debs）1920年於獄中競選總統，只是他不像川普般有很高勝出機率，最後也沒當選。

封口費案刑度不高 川普極可能免入獄

川普遭起訴的罪名均屬非暴力E級犯罪，這在紐約州是最低的犯罪級別，入獄刑度在1年4個月到4年不等。法律專家們表示，77歲的川普並無前科，不太可能判他入獄。在紐約，一個沒有前科、只因偽造商務記錄被定罪的人極少被判入獄服刑，較常見科刑是罰金或緩刑。

川普偽造商務記錄的罪行，可判刑1年4個月到4年不等，但這類案件被告實務上通常的量刑都在1年甚至不到。若量處高於罰金的刑度，川普可能獲判限制住居或特定時間禁止外出，而非入獄。

不過身為前總統，川普享特勤局（Secret Service）終生保護，若得在獄中維安屆時將是複雜後勤問題。

川普的律師團需在判決30天內聲請上訴，6個月內完備聲請程序。任何上訴程序都可能持續到11月5日總統大選後。法律專家們表示，上訴法院很可能同意在判決前暫緩對川普執行量刑內容。

川普還有哪幾樁刑案？當選能否赦免自己？

華郵指因封口費案是由紐約州判刑，川普就算當選總統，他的聯邦赦免權不能適用本案，意即無法在封口費案裡赦免自己；至於現任總統能否在聯邦案件裡自我赦免，因此前沒有案例，是法律上的未知數。

川普另因卸任後不當經手機密檔案還試圖妨害司法調查，起訴後由佛羅里達州的聯邦法院承審；他還被起訴陰謀推翻2020年大選一案，由華盛頓特區的聯邦法院承審；喬治亞州的檢察官也起訴他干預2020年喬州選務意圖翻盤。這3宗官司都不大可能在11月大選前進入實質審理。

定罪對選情的衝擊難料

川普封口費案是他目前被起訴刑案裡最輕的一樁，但有罪判決仍可能影響大選。2024年美國總統大選，幾個搖擺州的幾萬張選票之差，就有可能決定最終結果。民意調查顯示有罪判決恐讓川普流失些許選票。

截至2023年底的一些民調顯示，川普若在案件裡遭定罪，拜登可增加5到14個百分點不等的支持率。路透社與易普索集團（Ipsos）今年4月的民調顯示，川普若遭定罪，只有2個百分點的支持率會轉到拜登，但若入獄，拜登支持率可增6個百分點。

路透社與易普索集團這份針對已登記選民所做調查還顯示，有1/4受訪共和黨人說，如川普在刑事審判被定罪，就不會投票給他；6成受訪獨立選民說，如川普被定罪就不會支持他。（譯者：曾依璇、陳亦偉）1130531