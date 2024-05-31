川普封口費有罪判決 民調：67%選民不受影響

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓30日專電）共和黨準總統候選人川普今天成為美國首位在刑事審判中被定罪的前總統。根據在判決出爐前進行的民調，67%的受訪者表示，川普被定罪不影響投票意向；約17%認為有罪判決會降低他們支持川普的可能性。

美國總統大選距今不到6個月，川普（Donald Trump）與現任總統拜登二度對決已成定局。紐約時報4月民意調查顯示，拜登支持度緊咬川普。如今川普在封口費一案中面臨的34項指控全部有罪，仍不會對川普的支持度構成重傷。

根據全國公共電台（NPR）、美國公共電視網（PBS）節目「新聞時刻」（NewsHour）及馬瑞斯特輿論研究所（Marist Institute for Public Opinion）今天共同發布的民調，67%的登記選民表示，如果川普在封口費審判中被判有罪，不會影響他們的投票意向。

民調顯示，17%的人表示，如果川普被判有罪，他們將不太可能投票給他；15%則稱更有可能投票給川普。如果川普無罪下莊，76%表示這不會影響他們的投票；9%稱更不可能投票給川普；14%則說更有可能投票給他。

總結來說，67%的受訪者表示，有罪判決對他們的投票沒有影響；76%對無罪判決也抱持同樣的看法。

一小撮但可能很重要的川普核心選民表示，如果川普被判有罪，他們將不太可能投票相挺。這些人包括住在小鎮的居民（17%）、沒有大學學位的白人（14%）、農村居民（11%）及共和黨人（10%）。

喬治亞州的民主黨人柏爾（Mike Burr）告訴 NPR，審判結果不會影響他的投票，因為他心意已定，將投票反對川普。「我認為川普對國家沒有好處。」

田納西州的共和黨人杜瓦（John Duvall）則持相反觀點，痛批封口費判決是一場天大的鬧劇。杜瓦說，「如果他們把他送進監獄，我還是會投票給他，因為整件事就是對他的政治攻擊。」

NPR指出，在一場預計會勢均力敵的競選中，即使民調只是微幅的下滑，都可能產生影響。但數據顯示，無論封口費判決結果如何，對許多選民的影響微乎其微。

這份民調於5月21日至23日進行，樣本數為1122，誤差幅度正負3.7%。

76歲的川普因涉嫌支付豔星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）封口費而被紐約曼哈頓大陪審團定罪。承審法官莫城（Juan Merchan）定7月11日判刑，也就是共和黨全國代表大會開始的前3天。預料川普在會中將正式被提名為總統候選人。

川普最重將被處以4年徒刑，不過其他犯下此罪的人常被處以較短的刑期、罰金或緩刑。就算川普被判入獄，也無法阻止他造勢，或是在勝選後就職。（編輯：陳慧萍）1130531