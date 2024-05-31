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川普封口費案34項指控全有罪 成美國首位刑事審判被定罪前總統

2024/5/31 06:50（5/31 07:15 更新）
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美國紐約陪審團30日裁決，前總統川普（前中）為掩蓋在2016年大選前支付豔星封口費一事而偽造文件有罪。（路透社）
美國紐約陪審團30日裁決，前總統川普（前中）為掩蓋在2016年大選前支付豔星封口費一事而偽造文件有罪。（路透社）
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（中央社紐約30日綜合外電報導）美國紐約陪審團今天裁決，前總統川普（Donald Trump）為掩蓋在2016年大選前支付豔星封口費一事而偽造文件有罪，川普成為第一位在刑事審判中被定罪的前美國總統。

路透社報導，12名陪審員在審議2天後，宣布川普面臨的34項指控全部有罪。任何裁決結果都需要陪審員無異議通過。

承審法官莫城（Juan Merchan）定7月11日判刑，也就是共和黨全國代表大會（Republican National Convention）開始的前3天。預料會中川普將正式被提名為總統候選人。

莫城感謝陪審員的付出，他說：「沒人能逼你們做不想做的事。這是你們的選擇。」

這項裁決讓美國在11月5日總統大選前陷入前所未見的處境。屆時作為共和黨候選人的川普將試圖從民主黨現任總統拜登（Joe Biden）手中，贏回白宮的主導權。

現年77歲的川普否認犯法，預料會提出上訴。

川普在裁決出爐後告訴記者：「這是一種恥辱，這是一次被貪腐又矛盾的法官操縱的審判。」

川普又說，「真正的裁決將在11月5日由人民宣判」，「我何其無辜」。

川普最重將被處以4年徒刑，不過其他犯下此罪的人常被處以較短的刑期、罰金或緩刑。就算川普被判入獄，也無法阻止他造勢，或是在勝選後就職。

對於川普遭定罪，拜登選舉團隊今天表示，這個結果顯示「沒有人能凌駕於法律之上」。白宮則發聲明說：「我們尊重法治，此外別無評論。」（譯者：楊昭彥）1130531

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