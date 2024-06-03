拜登兒子持槍案將出庭應訊 美大選成司法攻防戰

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（中央社記者廖漢原紐約2日專電）美國總統拜登的兒子韓特．拜登（Hunter Biden）因非法持槍案，將於明天在家鄉威明頓出庭。繼前總統川普因封口費案被判有罪後，近期美國總統大選兩黨攻防移至法庭內，韓特的案件因涉及家族隱私，預料也將吸引關注。

54歲的韓特長期受酒癮藥癮影響，是令拜登頭痛但摯愛的小兒子。2020年總統競選期間，韓特的醜聞包括外國金錢利益、逃漏稅、非法持槍與不當性關係等在右派媒體瘋傳，但沒有影響拜登的選情。美東時間3日的審判將在拜登老家德拉瓦州威明頓（Wilmington）登場。

韓特去年夏天因非法持槍與逃漏稅等行為被控多項罪名，其中2項涉及逃漏稅部分同意協商認罪，至年底因無能力繳交140萬美元（約新台幣4520萬元）的聯邦稅續遭控罪。有關非法持槍共3項罪名延至今年6月審訊，如果韓特購槍時涉及不法陳述被判有罪，最高可能面臨25年刑期。

法律專家多認為，這起充滿政治攻防的刑事案件和川普封口費案類似，韓特應不至於坐牢。但法庭審訊期間，拜登家族的風風雨雨都將搬上檯面，特別是和已故兄長波伊（Beau Biden）遺孀的關係。這對競選連任、81歲的老拜登來說，都是極為困窘和痛苦的話題。

拜登擔任副總統期間，對韓特與外國機購的金錢關係一概否認知情，國會為此召開彈劾聽證會，已引起軒然大波。如今韓特的黑歷史，包括錄音、照片、影片等都有可能在法庭上赤裸裸的公開。

曾在司法部擔任公關處長、現任保守派媒體The Dispatch資深編輯的伊斯葛（Sarah Isgur）在「紐約時報」（The New York Times）撰文呼籲，「如果韓特可以的話，他應該認罪」。

在家醜不外揚的前提下，伊斯葛評估，刑案被告可以在陪審團重組並決定是否有罪前的任何時候，接受認罪協商，韓特仍有機會避免讓全案進入完整審訊。

韓特雖然曾在自傳中陳述年輕時因家庭破碎，長期受酒癮藥癮困擾而購槍並持有槍枝，但他的父親是推動強化規範擁槍的民主黨籍總統，使用毒品與非法購槍將讓老拜登感到難堪。

另外，由於韓特疑似使用的毒品是古柯鹼，並非在美國已經合法的大麻，在總統大選白熱化期間，案件更顯敏感與複雜。（編輯：何宏儒）1130603