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以色列官員：接受拜登版加薩停火協議 惟仍須修改

2024/6/2 20:24（6/2 20:54 更新）
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以色列民眾1日上街要求尼坦雅胡政府接受停戰協議。（路透社）
以色列民眾1日上街要求尼坦雅胡政府接受停戰協議。（路透社）
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（中央社耶路撒冷2日綜合外電報導）以色列總理尼坦雅胡的幕僚今天證實，以方已接受美國總統拜登提出的加薩戰爭3階段停火框架協議，但該協議有些缺陷，因此仍有許多工作尚待完成。

路透社報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的首席外交政策顧問法克（Ophir Falk）接受「星期日泰晤士報」（Sunday Times）專訪時表示，拜登提出的計畫是「我們贊同、但不完善的計畫，但我們非常希望所有人質獲釋」。

法克說，「許多細節仍待商榷」，並強調以色列提出「釋放人質和摧毀施行種族滅絕的恐怖主義組織哈瑪斯（Hamas）」等條件不變。

拜登起初支持以色列進攻加薩走廊，後來公開譴責這個行動造成大量平民傷亡。5月31日，拜登公布以色列方面提議的加薩走廊（Gaza Strip）3階段停戰提議。

拜登表示，第1階段要求雙方休戰6週，並釋放被哈瑪斯挾持的部分人質；第2階段則是以哈雙方就「無限期停止敵對行動」進行商討，並釋放所有生還的人質；第3階段則是加薩的重建工作。

現階段哈瑪斯針對上述提議表示歡迎。哈瑪斯高階官員哈姆丹（Osama Hamdan）昨天告訴半島電視台（Al Jazeera），「拜登的說法包含積極正面的想法，但我方期盼這些想法能在符合我方要求的全面協議框架下實現」。（譯者：洪啟原/核稿：施施）1130602

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