布林肯與約旦等3國高層商議 推以哈停火新計畫

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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天和約旦、沙烏地阿拉伯、土耳其外交高層對話，試圖敦促巴勒斯坦武裝分子哈瑪斯（Hamas）接受新的加薩走廊停火計畫。

法新社報導，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，布林肯結束在布拉格的北大西洋公約組織（NATO）會議後，於回程時在飛機上打了電話，「強調哈瑪斯應該接受這項提議且不得拖延」。

米勒說，布林肯「強調這項提議符合以色列人和巴勒斯坦人的利益，對區域長遠安全來說也是」。

美國總統拜登稍早宣布這項出人意表的提案，將以6週完全停火和以色列撤出加薩走廊（Gaza Strip）人口稠密地區為起點。哈瑪斯則以釋放人質為交換條件。

然後，雙方將針對一項旨在結束戰爭的長期協議展開談判。拜登表示，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）支持這項協議。

哈瑪斯透過卡達得知這項提案；卡達是能與哈瑪斯和美國維持關係的關鍵調停者。

布林肯在中東地區展開「穿梭外交」（shuttle diplomacy），花了時間要讓沙烏地阿拉伯參與其中，期望以色列與沙烏地阿拉伯實現關係正常化的前景能鼓勵尼坦雅胡的極右翼政府採取溫和態度。

約旦是美國在中東的重要合作夥伴，由於約旦境內有大批巴勒斯坦人，加上自身與以色列的關係，使得約旦對以哈戰爭特別敏感。

布林肯昨天也在布拉格會見土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）一向猛烈批判以色列，他曾會晤哈瑪斯領袖，並接納哈瑪斯成員赴土耳其接受治療。但土耳其是北約盟國，也是穆斯林占多數且與以色列有往來的少數國家之一。

根據法新社統計以色列官方數據，哈瑪斯去年10月7日襲擊以色列造成1189人喪命，多數為平民。當天被擄為人質的252人中，有121人仍被扣在加薩，軍方稱其中37人已喪生。

根據哈瑪斯掌控的加薩衛生部提供的資料，自以哈戰爭爆發以來，已有超過3萬6280名巴勒斯坦人在加薩走廊喪生，其中大部分是平民。

以色列軍方表示，自去年10月27日展開地面攻勢以來，已有294名軍人在加薩的軍事行動中陣亡。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1130601