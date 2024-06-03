馬爾地夫募款力挺巴勒斯坦 禁以色列人入境

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（中央社馬爾地夫2日綜合外電報導）印度洋國家馬爾地夫總統辦公室今天表示，將禁止以色列人入境，並宣布舉辦全國募款集會以支持巴勒斯坦。

馬爾地夫為小型伊斯蘭共和國，擁有上千個地理位置優越的珊瑚島，以幽靜的白色沙灘、碧綠色淺潟湖，以及如「魯賓遜漂流記」（Robinson Crusoe）小島一般的度假勝地而聞名。

法新社報導，馬爾地夫總統辦公室發言人在聲明中說，總統穆伊祖（Mohamed Muizzu）「決定對以色列護照實施禁令」，但未細說新法何時生效。

穆伊祖也宣布一項名為「馬爾地夫支持巴勒斯坦」（Maldivians in Solidarity with Palestine）的全國募款活動。

馬爾地夫在1990年代初期曾經取消對以色列遊客的禁令，並於2010年致力恢復兩國關係。不過，隨著2012年2月時任總統納希德（Mohamed Nasheed）倒台，兩國關係正常化的努力宣告失敗。

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）於去年10月7日在加薩走廊（Gaza Strip）交戰至今。馬爾地夫的反對黨和政府盟友近期一直向穆伊祖施壓，要求禁止以色列人入境，以象徵性抗議這場戰爭。

官方數據顯示，今年前4個月前往馬爾地夫的以色列人數下降至528人，比去年同期減少88%。

為回應這項禁令，以色列外交部發言人敦促公民避免前往馬爾地夫。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1130603