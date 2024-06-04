聯合國稱以色列在約旦河西岸釀500多死 籲終止暴力

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（中央社日內瓦4日綜合外電報導）聯合國人權事務高級專員公署今天表示，自從以色列和哈瑪斯在加薩走廊開戰後，約旦河西岸已有500多名巴勒斯坦人遭到以色列安全部隊和屯墾的猶太人殺害，必須結束暴力。

路透社報導，聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）發布聲明，指稱以色列在其占領的約旦河西岸（West Bank）使用「不必要且不成比例的」武力，並譴責以色列在當地系統性不予醫療援助的行為。

以色列國防軍（IDF）未立即回應對聯合國聲明發表評論的請求。

自從統治加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日率先對以色列發動攻擊、引發以色列出兵加薩以來，約旦河西岸的暴力事件激增。巴勒斯坦人視約旦河西岸為未來建立獨立國家的核心領土，國土還包括加薩走廊。

以色列安全部隊近幾個月在約旦河西岸採取鎮壓行動，逮捕了數千人。以色列官員先前表示，他們之所以採取行動，是為了避免約旦河西岸長期暴力情勢更猖獗，包含有哈瑪斯武裝份子犯下的暴力行為；以及為了預防當地對以色列發動攻擊。

聯合國人權事務高級專員公署在去年10月7日以哈開戰後約旦河西岸登記的505件巴勒斯坦人死亡案件當中，深入研究其中80件。聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）表示，結果顯示「以色列安全部隊在使用武力方面，持續違反國際人權法律」。

圖克指出，以色列安全部隊的違法行徑，包括「在非必要之下或以不成比例方式使用致命武力，以及進行愈來愈多顯然有計畫的鎖定目標殺人」。

不過聯合國的聲明也說，在上述同一段時期，有24名以色列人死於與巴勒斯坦人的衝突或據稱來自約旦河西岸的巴勒斯坦人攻擊。（譯者：王嘉語/核稿：張正芊）1130604