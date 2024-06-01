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以色列3階段停火協議 總理尼坦雅胡堅持摧毀哈瑪斯為計畫一環

2024/6/1 19:20（6/1 19:37 更新）
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以色列總理尼坦雅胡。（路透社）
以色列總理尼坦雅胡。（路透社）
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（中央社耶路撒冷1日綜合外電報導）美國總統拜登公布以色列提出的加薩走廊（Gaza Strip）停火計畫後，以色列總理尼坦雅胡今天堅持，摧毀巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）為計畫的一環。

法新社報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）發布聲明表示：「以色列結束這場戰爭的條件沒有改變，即摧毀哈瑪斯的軍事和治理能力、釋放所有人質，並確保加薩不再對以色列構成威脅。」

「根據提議，以色列將繼續堅持在這些條件被滿足後，再達成永久停火。」

尼坦雅胡還說：「在這些條件被滿足之前，認為以色列會同意永久停火的想法是不切實際的。」

拜登（Joe Biden）稍早表示，以色列正在為加薩走廊全面停火提供新的路線圖。

他說，以色列的停戰3階段提議將從為期6週的第1階段開始，以色列部隊會從加薩走廊所有人口稠密的地區撤出。

拜登說，這一階段還將「釋放數以百計的巴勒斯坦囚犯，以交換包括婦女、長者、傷者在內的一些人質」。

拜登指出，以色列和巴勒斯坦人將在這6週內就永久停火進行談判；若協商持續進行，停火也會隨之延長。

對於拜登提出的計畫，哈瑪斯表示將「積極考慮」。（譯者：王嘉語/核稿：嚴思祺）1130601

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