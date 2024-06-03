「以色列日」遊行活動萬頭攢動 紐約維安嚴密

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（中央社紐約2日綜合外電報導）成千上萬民眾今天在嚴密維安措施下，參加在美國紐約市舉行慶祝以色列建國的遊行活動，同時呼籲讓遭巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）扣押在加薩的人質重獲自由。

法新社報導，成群的以色列支持者沿著曼哈頓（Manhattan）第5大道這條繁忙的商業大街，參加一年一度的「以色列日遊行」（Israel Day Parade），他們手持藍白色的以色列國旗，同時高呼「帶他們（人質）回家」。

主辦單位說，他們希望「展現對以色列人民的支持，並重新喚起各界關注自去年10月7日以來遭哈瑪斯扣押至今的120多名人質，同時向全球傳遞『現在就帶他們回家！』的迫切訊息」。

法新社根據以色列官方數據統計，哈瑪斯去年10月7日突襲以色列南部，造成1189人喪命，其中大部分是平民。

在去年這場攻擊中，哈瑪斯武裝分子還劫持252名人質，其中121人迄今仍在加薩，包括軍方稱已經死亡的37人。

哈瑪斯控制的加薩走廊衛生部說，以色列的報復性攻勢已在加薩造成至少3萬6439人死亡，其中大多是平民。

現年51歲的教師加爾佐（Eron Galzor）告訴法新社：「現在，以色列正受到攻擊。以色列正在與邪惡的恐怖分子進行一場正義之戰。我們是來聲援以色列。」

主辦單位表示，今天的活動「氣氛沒有往年那麼喜慶」，嚴密的維安措施與紐約慶祝新年到來時不相上下，民眾必須接受安檢才能參加。

現場並未出現大規模反示威活動。（譯者：林沂鋒/核稿：劉文瑜）1130603