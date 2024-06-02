卡達埃及和美國斡旋人員 呼籲以哈接受停戰協議

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（中央社拉法1日綜合外電報導）卡達、埃及和美國斡旋人員今天呼籲，以色列以及巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）「敲定」美國總統拜登宣布的停戰提議要點。

法新社報導，拜登先前宣布，以色列提出一個讓加薩走廊（Gaza Strip）達成全面停火的新路線圖。儘管如此，遭圍困加薩走廊至今依舊砲火隆隆。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）堅稱，以色列這場仗會繼續打下去，直到實現所有目標為止。

他今天重申這一立場，並說：「以色列結束戰爭的條件沒有改變：摧毀哈瑪斯的軍事和執政力，讓所有人質重獲自由，以及確保加薩不再對以色列構成威脅。」

與此同時，哈瑪斯表示會「積極看待」拜登日前宣布的這項以色列計畫。

卡達、美國和埃及在聯合聲明中表示，在「斡旋人員在討論加薩停火與人質釋放事宜」的這段時間，他們「呼籲哈瑪斯和以色列均能敲定協議，實現總統拜登概述的各項原則」。

拜登表示，以色列提出的3階段停戰提議中，第一階段為期6週，期間將看到以軍撤出加薩所有人口稠密地區。

根據卡達國家通訊社，卡達總理穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）在與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）通話時表示，斡旋人員盼各方積極回應拜登這項加薩停火提議要點。

穆罕默德表示，停火提議要點「包括以色列自加薩所有人口稠密區撤軍」，哈瑪斯釋放他們羈押的婦女、長者和傷患等；而作為交換，數以百計巴勒斯坦囚犯會被釋放，物資也會進入加薩走廊。

路透社報導，卡達與埃及持續斡旋，盼能促使以哈戰爭停火。埃及外交部表示，外交部長蘇克里（Sameh Shoukry）在與布林肯的通話中表示，埃及會支持所有終結加薩戰爭的努力。

然而，法新社報導指出，尼坦雅胡極右派聯合政府夥伴揚言，尼坦雅胡要是接受拜登概述的釋放人質提議，他們將退出內閣。

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隸屬極右派猶太力量黨（Otzma Yehudit）國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）表示，如果通過協議，他的政黨將「解散政府」，並抨擊這項提議是「恐怖主義的勝利，並對以色列國構成安全風險」，還說「同意這樣的協議並不是徹底的勝利，而是徹底的失敗」。

而隸屬極右派政黨宗教錫安主義（Religious Zionism）的財政部長史莫崔赫（Bezalel Smotrich）也說，他不會同意這項提議。他在社群媒體X發文說：「我們要求繼續戰爭，直到哈瑪斯被摧毀、所有人質歸來。」（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1130602