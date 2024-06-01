川普封口費案有罪 10%共和黨選民意向動搖

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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）根據路透社/易普索（Reuters/Ipsos）今天結束的民調，10%的共和黨登記選民說，在川普因支付艷星封口費而偽造商業紀錄一案遭定罪後，他們較不想把票投給川普。

路透社報導，這份為期兩天的最新民調是在共和黨總統參選人川普昨遭曼哈頓陪審團裁定有罪的數小時後進行。

民調發現56%的共和黨登記選民說，此案不會對他們的投票產生影響，35%的選民說他們更有可能支持川普。前總統川普聲稱對他提出的指控是有政治動機，矢言上訴。

然而對川普來說，可能失去1/10的共和黨選民比獲得超過1/3共和黨人強烈支持更為嚴重，因為無論川普是否遭定罪，後者許多人都會投票給他。

在無黨派的登記選民中，25%的人說川普遭定罪令他們較不可能在11月選舉支持他，18%說他們更可能支持川普，56%的選民說川普遭定罪不影響他們決定。

這個判決可能會影響川普與民主黨籍總統拜登間的選戰。總統選舉常因幾個競爭激烈搖擺州的些微差距決定，這代表即使有少數選民跑票，都可能造成很大影響。

拜登與川普之間的選戰依舊膠著，根據這份最新對全美2556名成人所做民調，41%受訪選民說如果是今天投票，他們會把票投給拜登，39%的選民表示會選擇川普。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1130601