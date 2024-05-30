本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
以巴衝突
國際反應
新聞專題
國際反應
首頁 / 國際

巴西不滿以色列 撤回駐特拉維夫大使

2024/5/30 08:31（5/30 08:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
巴西總統魯拉。（路透社）
巴西總統魯拉。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者唐雅陵聖保羅29日專電）巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）今天撤回資深外交官梅耶駐以色列大使職位，以凸顯不滿以色列政策，對以色列外交關係重視程度降低。

巴西通訊社（Agência Brasil）報導，政府公報今天公布梅耶（Frederico Meyer）被調任巴西常駐日內瓦裁軍談判會議代表，沒有人被任命擔任駐特拉維夫大使一職。

ABC聯邦大學巴西外交政策觀察站（OPEB）研究員席瓦（Bruno da Silva）認為， 撤回駐以色列大使是一種政治行為，顯示魯拉政府對以色列現任政府關係的重視程度降低；雖然兩國沒有完全斷絕外交關係，但此舉凸顯巴西對以色列政策的不滿。

席瓦指出，由大使館商務組長取代大使職位，是不滿和不贊成的外交標誌，反映出巴西在國際舞台擺明立場的策略。

巴西總統魯拉一直譴責以色列在加薩走廊的行動，批評以色列總理尼坦雅胡（Benjamim Netanyahu）政府正在對巴勒斯坦人民實施種族滅絕。

巴西外交部稱，以色列在加薩的行動是有系統地侵犯人權。

今年2月魯拉出席非洲聯盟（African Union）峰會，將以色列在加薩走廊的行動與二戰納粹大屠殺相提並論後，被尼坦雅胡宣布為「不受歡迎的人」，巴西外交部曾召回駐以色列大使梅耶。

2023年10月7日哈瑪斯襲擊以色列造成1200人死亡後迄今，中東衝突已奪走超過3.5萬名巴勒斯坦人的生命，其中大多數是婦女和兒童。

近日，國際刑事法院（ICC）檢察官辦公室以涉嫌戰爭罪和危害人類罪為由，呼籲對尼坦雅胡以及巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）高層領袖辛瓦（Yahya Sinwar）等人發出逮捕令。以色列政府否認所有指控，並表示已採取行動保護平民。（編輯：陳承功）1130530

魯拉
G20峰會前 習近平將赴巴西國是訪問伊朗總統墜機身亡 巴西總統魯拉：深切哀痛
國際反應
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
172.30.142.111
更多編輯台推薦新聞：