川普成美首位被判重刑前總統 11月美大選充滿未知數

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（中央社記者廖漢原紐約30日專電）全美媒體連續兩天密集報導前總統川普（Donald Trump）封口費案審訊，如今有罪判決出爐，川普成為美國史上首位刑事審判有罪的前總統，各媒體均以斗大標題報導。距離11月美國總統選舉不到半年，判決對大選投下震撼彈，選舉結果充滿未知數。

位於紐約下城的曼哈頓地區法院外示威人士與記者群聚，12名陪審團成員經過連續兩天審訊後決定，川普因2016年大選前支付豔星封口費一事偽造文件，34項罪名都被判有罪，法官莫城（Juan Merchan）定7月11日將判刑。川普陣營宣布美東時間31日上午於川普大樓召開記者會回應。

連續兩日在庭上的川普時而看似輕鬆，但美東時間30日下午，法官宣布休庭，陪審團成員仍陸續進出，庭訊未有停止跡象，川普神情變得緊繃。全數罪名皆有罪的結果宣布後，川普神情嚴峻步出法院對記者表示，「這是由矛盾、腐敗的法官操控的審訊，這是被操控的，這是恥辱」。

紐約地區檢察官白艾榮（Alvin Bragg）審訊結束後指出，在美國史上，這位被告也許不像任何其他被告，今天庭上最終仍以處理所有案件的相同方式，依據事實及法律達成判決。他強調，「這樣做沒有畏懼與偏好」。

封口費案判決結果為11月投票的美國總統大選投下震撼彈，對兩黨選情都是未知數，各界關注「川普能否繼續參選？可能面臨的刑期如何執行？」最重要的是，美國社會與兩黨支持者如何回應這些發展。

民主黨陣營對封口費案有罪的判決結果雖顯得振奮，但不否認情況複雜，結果恐再度燃起川普支持者的怒火，支持川普的共和黨籍聯邦參議員范斯（J D Vance）在福斯新聞（Fox News）表示，有必要傳喚承審法官莫城和他的女兒。他還質疑：「索羅斯（George Soros）是否有和白艾榮討論，要檢察官動用權力咬住川普？」

共和黨陣營對有罪結果近乎炮口一致認為，從法官到檢察官，全案審訊全由民主黨左派人士主導，目的就是阻擋川普的總統之路。

華爾街日報（Wall Street Journal）評論指出，判決結果搖撼2024大選，川普將全速前進爭取總統大位。

紐約時報（New York Times）社論強調，陪審團已宣佈判決結果，選民則是11月要做決定，如果共和黨要延續下去，包括川普在內的所有人．無論選舉結果如何，都需遵守結果。（編輯：周永捷）1130531