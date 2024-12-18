美國醫保CEO命案 嫌犯被依恐攻謀殺11項罪名起訴

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（中央社紐約17日綜合外電報導）美國聯合健康保險公司執行長（CEO）湯普森本月4日在紐約曼哈頓遭當街槍殺，紐約檢方今天宣布嫌犯曼吉昂被依11項罪名起訴，包括一級謀殺和恐怖主義相關罪行。

綜合路透社和法新社報導，曼哈頓地區檢察官白艾榮（Alvin Bragg）告訴媒體，大陪審團以11項罪名起訴26歲的曼吉昂（Luigi Mangione），包括一級謀殺和恐怖主義犯罪謀殺。若罪名全數成立，曼吉昂將面臨無期徒刑不得假釋。

白艾榮說：「這是一樁駭人、經過精心策劃、具針對性的謀殺案，目的是引起震驚、關注和恐嚇，用意是散布恐怖。」

曼吉昂的辯護律師拒絕置評。

曼吉昂目前因槍枝相關罪名被羈押在賓州。他4日在紐約犯案，直到9日才在賓州阿爾圖那市（Altoona）的速食店麥當勞（McDonald's）遭逮捕。

曼吉昂不願被引渡到紐約，但白艾榮表示，有跡象顯示他可能會放棄提出異議的權利。曼吉昂預計在19日現身賓州法庭，出席引渡聆訊。

出身富裕家庭的曼吉昂畢業於常春藤聯盟（Ivy League）名校賓州大學（University of Pennsylvania），被形容是學霸工程師。

湯普森（Brian Thompson）在曼哈頓的飯店門口遇害，許多網友反而將曼吉昂捧為英雄，有些人甚至表示其他CEO也該死。凶嫌光天化日犯案還能引發同情，部分原因與民眾和保險業不愉快的打交道經驗有關。

美國社會長期以來多對健保業者、藥商與保險大亨欠缺好感，不過開槍奪命仍是無法接受的暴力犯罪。

紐約市警察局局長提許（Jessica Tisch）批評那些讚揚曼吉昂行凶的民眾。

提許表示：「湯普森先生被殺後近兩週，我們竟然看到有人為冷血謀殺案慶祝，實在令人震驚，駭人聽聞。」

提許說：「曼吉昂的行徑並不是英雄行為。我們不會去歌頌殺人之舉，也不會崇拜任何凶殺案。」（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1131218