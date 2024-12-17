美國威州校園槍擊3死 警方：15歲女學生槍手自戕身亡

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國威斯康辛州今天上午發生一起校園致命槍擊案，警方目前確認1名15歲女學生開槍造成1名同學與老師遇害，這名女學生槍手自戕身亡。

法新社報導，威斯康辛州首府麥迪遜（Madison）警察局長巴恩斯（Shon Barnes）在記者會上表示，豐盛生命基督教學校（Abundant Life Christian School）槍擊案已造成3人死亡、7人受傷。此學校係一所擁有約400名學生的私立基督教學校。

巴恩斯向媒體表示，槍手確認是1名15歲未成年人。

巴恩斯表示「她（槍手）是學校學生，有證據表明她是自戕身亡」。

巴恩斯也指出，1名二年級學生（通常是7歲或8歲）撥打911，向警方報案學校發生槍擊事件。

巴恩斯表示，住院的6名傷者中，2名學生情況危急，有生命危險，2人情況穩定，2人已出院。

警方在現場找到一把手槍，並且表示嫌犯的家人正在配合調查。

巴恩斯說：「我們仍在努力查明動機。」

接受當地媒體採訪的1名目擊者表示，攻擊過程中聽到了兩聲槍響。

豐盛生命基督教學校小學部主任兼公關主任威爾斯（Barbara Wiers）表示，槍擊事件發生後，學生被鎖在教室裡，「自我應變良好」。

威爾斯在記者會說，學生們平時已有練習在槍擊事件發生時如何應變，通常他們會被告知「這只是一次演習」。

威爾斯說：「他們顯然很害怕…當他們聽到『封鎖、封鎖』時，他們知道這是真的，沒有別的可能。」

研究顯示，女孩犯下校園槍擊案相當罕見，只有約3%的美國大規模槍擊事件是由女性所犯。

巴恩斯對記者說：「我想我們都同意，我們受夠了」，「我們必須齊心協力，盡一切努力支持我們的學生，防止類似記者會一開再開」。（譯者：屈享平/核稿：嚴思祺）1131217