美國北加州小學爆槍擊案 2童受傷槍手疑自盡身亡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社加州帕勒莫4日綜合外電報導）美國加州布特郡警長辦公室表示，北加州一所8年制小型宗教學校今天發生槍擊案，造成2名兒童受傷，警察趕抵現場發現槍手躺在操場附近地上，顯然是在自戕後身亡。

美聯社報導，這2名兒童已送到附近醫院救治，傷勢狀況仍不明。其中一名傷患是以救護直升機送至附近醫院治療。官員未公布他們的年齡與性別資訊。

這起槍擊案是下午1時在羽毛河安息日學校（Feather River School of Seventh-Day Adventists）內發生，這所私立學校設於帕勒莫（Palermo），學生人數只有不到36人。帕勒莫人口約有5500人，位於沙加緬度（Sacramento）以北約104公里處。

美國各地近幾年爆發數十起槍擊案，尤以康乃狄克州新鎮（Newtown）、佛羅里達州派克蘭（Parkland）與德州尤瓦爾迪（Uvalde）槍擊案最為慘重，掀起了關於槍枝管制的激烈辯論，學生對於教室舉行槍擊事件應變演習已習以為常，也令家長對小孩成長環境感到緊張不安。

儘管美國校園槍擊案頻頻發生，但全國槍枝法的改革仍未獲多大進展。研究醫療議題的非營利組織凱撒家庭基金會（KFF）表示，槍枝是2020年到2021年兒童死亡的主因。

選區涵蓋帕勒莫的州議員蓋拉格（James Gallagher）在聲明中說：「我為每一個受到這起悲劇影響的人感到心碎。身為社區一分子，在我們為受害者禱告並試圖釐清這麼毫無道理的槍擊案時，今天我們都會更緊緊地抱住我們的親人。」

布特郡（Butte County）警長哈尼亞（Kory L. Honea）表示，槍手似乎與學校沒有關聯，目前還不清楚他的犯案動機。警方還在努力確認槍手身分。

槍手陳屍在學校溜滑梯與其他操場器材旁邊，遺體以藍色防水布覆蓋，警員在附近確認現場已安全無虞。

哈尼亞表示，警方接獲緊急報案電話，得知「校園中有一個人朝學生開槍」，警察趕抵現場時，發現搶手躺在地上，顯然是在舉槍自盡後身亡。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1131205