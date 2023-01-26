美槍枝暴力嚴重 2022年未成年傷亡逾6000人

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（中央社記者江今葉華盛頓26日專電）一項統計數據顯示，美國2022年有超過4萬人死於槍枝暴力，大規模槍擊案件超過630起。17歲及以下的未成年與兒童因為槍枝暴力受傷或死亡超過6000人，是2014年開始追蹤以來最高數字。

槍枝氾濫嚴重威脅美國民眾生命、財產安全，歷年來許多美國總統誓言緊縮民眾取得槍枝規範，但美國依然頻傳重大槍擊案。

根據非營利研究組織「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）截至2022年12月25日的統計，2022年全美有4萬3675人死於槍枝暴力，其中近2萬人與兇殺、謀殺或意外有關，2萬3826人歸類為自殺。

據統計，2022年全美發生639起重大槍擊案，其中5月3起重大槍擊案受到高度關切。包括5月14日發生於紐約州水牛城（Buffalo）一處以非裔居民為主的社區，一名白人青少年闖入當地超市開槍，10人喪生。

5月15日，台灣出生移民周文偉闖入加州橙郡一處台灣僑民聚集的教會開槍，造成1死5傷。24日一名18歲青年闖入德州小鎮尤瓦爾迪（Uvalde）一所小學濫射，造成19名學生、2名教師身亡。此案是10年來美國死傷最慘重的槍擊案。

數據顯示，2022年有6032名17歲及以下未成年和兒童因為槍枝暴力受傷或死亡，這是該組織自2014年開始追蹤數據以來，單年最高數字。

其中，11歲與以下兒童死於槍擊達到306人、受傷668人；12到17歲的青少年死於槍擊有1325人、受傷3732人。（編輯：馮昭/高照芬）1120126