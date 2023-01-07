美國維吉尼亞州校園槍擊案 6歲學童開槍射殺老師

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美國維吉尼亞州瑞奇尼克小學6日發生槍擊案，一名6歲兒童在一年級的教室內和一名教師發生口角後，竟對老師開槍。圖為瑞奇尼克小學校門口。（圖取自Richneck Elementary臉書facebook.com）

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（中央社紐波特紐斯6日綜合外電報導）美國維吉尼亞州紐波特紐斯（Newport News）警方和一所學校表示，學校一名6歲兒童今天在一年級的教室內和一名教師發生口角後，竟對老師開槍。

綜合美聯與法新社報導，警方表示發生於瑞奇尼克小學（Richneck Elementary School）的槍擊事件沒有學生受傷。遭槍擊的是一名30多歲女教師，有生命危險。紐波特紐斯警局局長德魯（Steve Drew）告訴媒體，受傷女老師到下午後情況有所好轉。

警方表示，涉嫌行凶的孩子把槍帶到教室，他們已把學童拘留。

德魯告訴記者：「我們這裡沒有遇過有人到校開槍的事。」還說這起槍擊並非意外。

紐波特紐斯是維吉尼亞州東南部一個18萬5000人口的城市，當地以造船廠聞名，造就美軍航空母艦和其他海軍艦艇。

根據維吉尼亞州教育局的資料，瑞奇尼克小學有從幼兒園到小學5年級，本學年共有558名學生。校方表示9日也暫時不必到校上課。

「華盛頓郵報」指出，數百名家長聞訊湧入學校停車場，在確定沒有其他孩子受傷後，大人被逐一戒護進到學校體育館接走學童。

德魯表示，警方到場時校方已大致控制住局面，警方只需做後續強度低的巡視。

但要訴究這名年僅6歲的犯嫌恐有困難。曾任郡級檢察官的林根（Casey Lingan）指出，維吉尼亞州的法律認定未成年人尚不具備法律意義的犯罪意識，幾無可能對這樣的被告定罪。

林根表示可行的做法是交由少年法庭保護管束，讓觸法的兒少在法官監督下接受社區處遇矯正等相關協助。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1120107