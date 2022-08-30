加州奧克蘭校園槍案 12歲嫌犯對13歲受害人開火

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（中央社記者周世惠舊金山29日專電）加州奧克蘭一名13歲中學生今在一起校園槍殺案件中受傷，涉嫌開槍者才12歲，目前已被警方拘留。

加州地方電視台KTVU今天引用奧克蘭警方的訊息首先披露這起校園槍殺案，12歲嫌疑犯迅速被逮捕，警方也找到作案的槍枝，受傷的學生送醫後傷勢穩定。

這起發生在東奧克蘭（East Oakland）麥迪遜公園中學（Madison Park Academy，暫譯）的校園槍枝暴力事件涉及兩位學生，警方表示槍殺的原因不明、案件仍在調查中。

奧克蘭地處舊金山東邊，截至2020年的人口統計為42萬人。

奧克蘭警長阿姆斯壯（LeRonne Armstrong，暫譯）對於槍枝暴力蔓延至中學校園感到哀傷，他說，槍枝暴力已經影響到全市的每個地區。

他表示，光想到一個孩子會帶著槍去學校，就讓他很傷心，因為「那把槍終究會被拿出來、影響校園裡的另一名學生」。

阿姆斯壯說，「街道上的槍枝太多了，類似的事件只是在什麼時間點發生而已」。他希望為人父母、親友看到槍枝時，必須通報警方，把這些槍枝從孩子們的手中拿走。

槍殺案發生後，校園關閉，超過百名家長接獲訊息後到校接走孩子，到下午4時，校園已經清空，警方指出，「家長非常平靜、理解與合作，沒有混亂的場面」。

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美國今年發生多起震撼人心的槍擊悲劇，包括造成19名學生和2名老師死亡的德州校園槍擊案、10人喪生的紐約州水牛城超市掃射案，以及奪走7條性命的伊利諾州高地公園（Highland Park）國慶遊行血案。

美國總統拜登（Joe Biden）5月25日簽署新槍枝管制法。拜登當時表示，槍枝氾濫將美國鄰里社區轉變成一個個「殺戮戰場」，並誓言恢復突擊步槍的禁用令。該法案是美國30年來對槍枝管制的一大進展，不過槍枝暴力在校園頻傳是一項社會憂慮。（編輯：韋樞）1110830