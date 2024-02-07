兒子密西根州校園槍擊 母親過失殺人罪成美首例

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國密西根州一名高中生2021年在校園開槍造成4死7傷。陪審團今天裁定，這名高中生的母親過失殺人罪成立，成為美國首位因小孩犯下大規模校園槍擊事件而被追究責任的家長。

法新社報導，現年17歲的克魯布里（Ethan Crumbley）因2021年11月30日在牛津高中（Oxford High School）犯下槍擊案，目前正在服無期徒刑。

他的45歲母親珍妮佛（Jennifer Crumbley）和47歲父親詹姆斯（James Crumbly）是美國第一對因孩子犯下校園槍擊案而面臨過失殺人重罪指控的父母。這起案件堪稱前所未見且備受關注。

在密西根州龐蒂克（Pontiac）的陪審團審議大約一天半後，珍妮佛被判4項過失殺人罪全部成立。法官將於4月9日判刑，珍妮佛最重可能面臨15年有期徒刑，她的丈夫將於3月另外受審。

●案發前忽略警訊

克魯布里犯案所用的9公釐SIG Sauer手槍是父母買給他的，而且這兩位家長被控忽略兒子有心理健康問題的警告。

檢察官麥唐納（Karen McDonald）結辯時告訴陪審團，「一般注意到最小、最簡單的細節就可避免」，但這名母親卻未能辦到。

麥唐納說：「她本可把彈藥、把槍都鎖好。她本可告訴學校他們剛剛送了他一把槍。」

麥唐納還說：「她本可告訴學校她的兒子先前陷入危機並求助。」

辯護律師史密斯（Shannon Smith）反駁說，這名母親不能因兒子的行為而被追究責任。

史密斯說：「沒人能料到會發生這樣的事。每個家長真的能為孩子一切行為負責嗎？」她還說：「這起案件對外頭其他家長來說是非常危險的案例。」

●送槍給高二兒子當耶誕禮

這名母親在審判期間作證說，她的丈夫在案發前幾天買給兒子這把槍當作耶誕禮物，她隔天就帶兒子去射擊場。

她聲稱她的丈夫負責保管槍，兒子「只能在射擊場用槍」。

她表示自己沒有理由相信兒子會有如此暴力的行為，「我希望他殺的人是我們」。

據檢方說法，案發當天上午，一名教師發現克魯布里的一幅畫裡有槍、子彈和流血的人，旁邊寫著「血濺四方」以及「無法不去想…救我」。

克魯布里的父母立刻被找來學校，校方要求他們在48小時內帶克魯布里去接受諮商，但他們不願帶兒子回家，沒有查看他的背包，更沒有問及槍枝的事。

後來克魯布里回到課堂，隨後持槍離開廁所，開始射擊，造成4死7傷。

●孩子犯案家長有責引關注

鑒於年輕人涉及致命武器事件層出不窮，美國面臨愈來愈大輿論壓力，要求懲處那些讓孩子取得武器的家長。

伊利諾州一名男子被控在2022年7月殺害7人，他的父親11月承認因協助兒子取得在大規模槍擊案中所用的突擊步槍，而犯下「輕率行為」的輕罪指控。

維吉尼亞州一名婦女因6歲兒子開槍導致老師重傷，最近因忽視兒童重罪被判處兩年有期徒刑，並在承認非法取得槍枝後被判刑21個月。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1130207