美威州校園槍擊案 疑似槍手父親臉書張貼練槍照

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（中央社威斯康辛州首府麥迪遜17日綜合外電報導）美國威斯康辛州一名15歲女生在校內開槍，造成2人死亡後自戕身亡。警方今天詢問槍手的朋友和家人，並查看她的上網紀錄，以釐清犯案動機。

警方確認槍手名叫娜塔莉．魯普諾（Natalie Rupnow），又名珊曼莎（Samantha），是威斯康辛州首府麥迪遜（Madison）豐盛生命基督教學校（Abundant Life Christian School）的學生。

從一個關鍵角度來看，麥迪遜攻擊事件是美國學校和大規模槍擊事件中的例外。研究顯示，美國所有大規模槍擊事件中，只有約3%是女性所為，女性執行此類攻擊的可能性遠低於男性。

麥迪遜警察局長巴恩斯（Shon Barnes）在記者會上表示：「釐清動機是我們的首要任務，但目前看來動機是多種因素結合而成。」

調查人員正在調查她的手機、電腦和網路貼文，查看她是否有留下宣言。

關於魯普諾的一些細節已經開始浮現。

警方確認她在麥迪遜居住的街道名稱，線上記錄顯示，有個傑福瑞．魯普諾（Jeffrey Rupnow）的人住在同一條街上，而一個名叫傑夫．魯普諾（Jeff Rupnow）的人，在臉書（Facebook）上的個人資料，放有15年前、也就是2009年時出生的女兒娜塔莉．林恩（Natalie Lynn）的照片。

傑夫8月發布的封面照片顯示，一名十幾歲的女孩在當地俱樂部用獵槍進行定向飛靶射擊。傑夫在該網站的評論中表示，他和他的孩子在春天加入這個俱樂部，「非常喜歡這裡的每一秒」。

照片中的女孩穿著德國樂團KMFDM的T恤。1999年科羅拉多州可倫拜校園慘案中的青少年槍手，是該樂隊的狂熱粉絲，而當時的槍手之一在他的網站上貼有該樂隊的歌詞。

當時，KMFDM發表聲明譴責這起攻擊，對受害者表示同情，並強調其音樂宗旨是反對暴力。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1131218