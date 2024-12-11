不滿美國醫療太昂貴 學霸工程師涉槍殺醫保CEO

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國聯合健康保險公司執行長湯普森4日在紐約市當街遭槍殺身亡，疑涉案男子曼吉昂被捕。這名26歲的學霸工程師疑因飽受背痛所苦，加上不滿美國醫療太昂貴才憤而犯案。

法新社報導，曼吉昂（Luigi Mangione）被控謀殺美國聯合健康保險公司（UnitedHealthcare）執行長湯普森（Brian Thompson），昨天遭到逮捕。證據顯示，由於曼吉昂曾歷經嚴重健康危機，而對於美國私有化醫療體系感到憤怒。

這起事件也引發外界關注，好奇畢業於常春藤盟校（Ivy League）的年輕工程師曼吉昂為何誤入歧途犯下這起謀殺案。

正當美國民眾試圖尋找這起案件是否與政治意識形態或其他潛在動機有關的線索時，曼吉昂社群平台X帳號上一張脊椎明顯受傷的X光片露出端倪。

根據曼吉昂前室友馬丁（R.J. Martin）指出，曼吉昂2022年曾住在夏威夷並飽受背痛所苦，希望能強化自己的背部健康。

馬丁告訴美國有線電視新聞網（CNN），在一次衝浪課後，曼吉昂因為背部疼痛「在床上躺了大概一週」，並於今年稍早證實自己動了背部手術，還傳了X光片的照片給他。

警方表示，曼吉昂帶著一份手寫的不滿聲名，文中猛烈抨擊美國擁有「全世界最昂貴的醫療保健系統」。

紐約市警局刑事組組長肯尼（Joseph Kenny）向美國廣播公司（ABC）表示：「他寫了很多關於他對美國企業，特別是對醫療保健產業的蔑視。」

許多網友對他的遭遇表達同情，因為他們自己也曾在美國醫療保健系統中有過類似的痛苦經歷。（譯者：林沂鋒/核稿：張茗喧）1131211