躲麥當勞被認出 美醫保巨頭CEO命案犯嫌落網

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（中央社賓州阿爾圖那9日綜合外電報導）美國聯合健康保險公司執行長（CEO）湯普森上週在紐約曼哈頓的飯店外遭人當街槍殺，疑似涉案男子曼吉昂今天遭逮捕，被控謀殺，媒體報導說他是常春藤名校畢業。

路透社報導，聯合健康保險公司（UnitedHealthcare）執行長湯普森（Brian Thompson）本月4日在紐約市遭人當街開槍身亡。警方今天在賓州阿爾圖那（Altoona）逮捕26歲犯嫌曼吉昂（Luigi Mangione）。

警方在記者會表示，曼吉昂在阿爾圖那的麥當勞用餐時，1名客人與1名員工認為他與槍手長得很像，因此報警逮人。警方這5天的大規模搜捕也宣告結束。

根據「紐約時報」和美國有線電視新聞網（CNN）引述的線上法院文件，曼吉昂被控1項謀殺罪、3項槍枝相關和偽造罪。

根據學校紀錄，曼吉昂2016年畢業於馬里蘭州巴爾的摩（Baltimore）一所私立男子學校，當時還是畢業生致詞代表。他之後於2020年在常春藤聯盟（Ivy League）名校賓州大學（University of Pennsylvania）獲得雙工程學位。有關人員表示，他最後已知的地址是在夏威夷檀香山（Honolulu）。

警方表示，2名警察今天在麥當勞內問曼吉昂最近是否曾去紐約，曼吉昂開始發抖並且靜默。他當時戴著口罩獨自坐著，還帶著筆記型電腦與和背包。

警局搜查他的背包時，發現一把裝有彈匣與消音器的黑色「幽靈槍」。幽靈槍是指自行組裝、沒有登記因此無法追蹤的槍枝。

賓州警方表示，他的槍枝、衣著和口罩與凶手使用的相似。

曼吉昂今天晚上被帶至阿爾圖那的布萊爾郡（Blair County）法院接受提審，法庭宣讀對他的槍枝與偽造指控並詢問他是否瞭解這些罪名，曼吉昂回答瞭解。

檢方以發現假身分證件與大量現金為由稱曼吉昂有潛逃之虞，要求拒絕讓他交保並獲法官同意。此外，曼吉昂身上還發現一些電子裝置，警方已在進一步檢查。

賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）表示，他預計曼吉昂很快將在紐約面臨起訴。

賓州警方在記者會表示，他們正在調查曼吉昂是否有同謀，以及是否打算殺害其他人。警方說曼吉昂已在賓州待了幾天，並說已在調查他所待的地點和行徑。

紐約市警察局局長提許（Jessica Tisch）今天稍早表示，警方還發現一份手寫文件，內容說明曼吉昂的「動機與心態」。

紐約市警察局刑事組組長肯尼（Joseph Kenny）表示，雖然這份文件沒有提及具體目標，但曼吉昂的確「對美國企業懷有惡意」。

警方表示，湯普森似乎是曼吉昂刻意針對的目標，並說正在調查是否有其他人也同樣面臨危險。

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自湯普森遇害以來，部分美國民眾在網路上對健保業者及他們拒付某些治療費用表達憤怒。夏皮洛在記者會表示，他能理解這些網友所表達的沮喪，但「在美國，我們不會為了解決政策分歧或表達觀點而冷血殺人」。

聯合健康保險公司發言人表示：「我們希望今天的逮捕事件能讓布萊恩（湯普森名）家人、朋友、同事，以及其他許多受到這場難以形容悲劇影響的人得到些許安慰。」（譯者：屈享平/核稿：盧映孜）1131210