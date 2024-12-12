美醫保CEO命案 警方：現場彈殼與犯嫌槍枝相符

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（中央社紐約11日綜合外電報導）美國廣播公司表示，紐約市警察局今天指出，聯合健康保險公司執行長遭冷血槍殺一案，現場發現的彈殼與被控犯案犯嫌持有的槍枝相吻合。

法新社報導，美國廣播公司（ABC）引述紐約市警察局局長提許（Jessica Tisch）的話說，犯嫌曼吉昂（Luigi Mangione）指紋也與犯罪現場附近發現的相符；這是首次證實嫌疑人與偵查發現內容有直接關聯。

現年26歲的曼吉昂9日在賓州小鎮阿爾圖那（Altoona）一間麥當勞用餐時，有客人與員工認為他與槍手長得很像，因此報警逮人。警方在他身上發現一把槍、假身分證，以及討論犯罪與可能動機的文件。

曼吉昂目前仍在賓州，當局正努力引渡他至紐約受審但遭到抗拒。曼吉昂因涉嫌在上週謀殺聯合健康保險公司（UnitedHealthcare）執行長湯普森（Brian Thompson）而面臨司法審判。

曼吉昂被控在曼哈頓（Manhattan）當街槍殺湯普森，震驚各界，警方在全國展開緝凶行動。

曼吉昂律師狄基（Thomas Dickey）並未回應法新社置評請求，但他先前告訴地方媒體，「尚未看到任何證據」顯示他的當事人涉案。狄基表示曼吉昂否認這些指控。

案發一週後，警方將調查重點放在槍手行凶動機。曼吉昂出身富裕家庭，且是一名畢業於常春藤名校賓州大學的工程師。

當局表示，曼吉昂被捕時，警方從他身上起出3頁手稿，內容批評美國醫療保健系統，美國醫保系統常因將利潤置於民眾之上而遭受抨擊。

「紐約時報」（The New York Times）引述執法部門消息人士的話報導，曼吉昂隨身攜帶筆記型電腦，裡面有他策劃謀殺的內容。（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1031212