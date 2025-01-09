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川普訴請美國最高法院 中止封口費案量刑宣判

2025/1/9 10:43（1/9 11:07 更新）
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美國候任總統川普。（路透社）
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（中央社紐約8日綜合外電報導）即將於20日就任美國總統的川普今天訴請最高法院，中止紐約法院預計10日舉行的封口費案量刑宣判。他先前曾請求紐約法官延後這項宣判，但已於7日遭到駁回。

綜合路透社與法新社報導，川普的律師今天在公開文件中表示：「（最高法院）應立即下令中止紐約審判法院進一步的訴訟程序，以防對總統職位和聯邦政府運作造成的嚴重不公與損害。」

川普的封口費案原定10日宣判，他在紐約州上訴法院駁回延後量刑聽證會的動議後，於最後關頭向最高法院訴請中止刑事訴訟程序。

川普被控於2016年大選前支付豔星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）封口費，藉此掩蓋自己婚外情的醜聞。曼哈頓的陪審團去年5月認定他所涉34項偽造商業紀錄罪名成立，最重可判刑4年。

川普本月20日將宣誓就職，他正設法避免在第2個總統任期前遭判刑。

川普的律師已採取多項法律手段試圖阻止宣判，但本案承審法官莫城（Juan Merchan）已透過文件表明他不傾向判處徒刑。

莫城在公布宣判日期時曾表明，他傾向所謂無條件開釋（unconditional discharge），儘管川普不會受到監禁、罰款或緩刑等任何懲罰，但這項判決仍會讓川普帶著定罪紀錄入主白宮。

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川普團隊發言人張振熙（Steven Cheung）在聲明中表示，法律團隊已要求最高法院「糾正紐約法院的不公行為，阻止非法宣判」。

提出這起案件的曼哈頓地方檢察官白艾榮（Alvin Bragg）辦公室發言人表示檢方將在法庭文件中回應。川普這起封口費案是由白艾榮所提出。（譯者：屈享平/核稿：張茗喧）1140109

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