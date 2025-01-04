川普封口費案定1/10宣判 紐約法官不打算判入獄

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（中央社紐約3日綜合外電報導）承審美國總統當選人川普「封口費案」的紐約法官莫城（Juan Merchan）今天表示，將於本月10日宣判，且他不傾向判處徒刑。

紐約時報指出，莫城表明他傾向所謂無條件開釋（unconditional discharge）。這是種罕見且別於判處有期徒刑或緩刑的寬厚處置。

美國法院若認為被告經法院審理證明有罪，但依其犯罪當下時空、犯罪性質等認為不需要判處刑罰，可給予無條件開釋；有條件開釋會要求被告滿足某些要求（例如完成賠償或將損害回復）下不用坐牢，而無條件釋放則不附加任何條件。

川普被控於2016年大選前支付豔星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）封口費，藉此掩蓋自己婚外情的醜聞。曼哈頓的陪審團去年5月認定他所涉34項偽造商業紀錄罪名成立，最重可判刑4年。

川普主張他贏得總統大選足以抹消本案，但這項論點今天為莫城所拒。川普仍可聲請上訴法院介入，推遲本案宣判。

法新社報導，莫城表示，宣判當天，川普可親自到庭或透過視訊聽判。川普將在20日宣誓就職。

莫城在18頁的裁定書中維持陪審團原判，否決川普律師團尋求駁回全案的各項聲請。

莫城表示，他傾向於無條件釋放，而不是監禁，這意味著地產大亨出身的川普不會受到任何刑罰。儘管如此，這項判決仍將使川普帶著定罪紀錄入主白宮。

莫城說：「在此刻表明法院傾向不做出任何監禁判決似乎是適當的做法。」他指出，檢方也不認為求處刑期是「實際的建議」。

川普團隊發言人張振熙（Steven Cheung）譴責莫城決定宣判，稱「直接違反最高法院的豁免權裁定和其他長期以來的法理」。

張振熙在聲明中說：「這起於法無據的案件根本不該提起，應按憲法要求立即駁回。」

他說：「必須讓川普總統繼續進行總統交接程序及履行重要總統職責，不受此事或任何『獵巫』（政治迫害）餘波影響。」

他還說：「根本不該判刑，川普總統將持續對抗這些騙局，直到這一切都結束。」（譯者：盧映孜、陳亦偉/核稿：曾依璇）1140104