美特檢撤銷對川普2起聯邦刑事起訴 保留重提權利

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（中央社記者石秀娟華盛頓25日專電）美國聯邦檢察官史密斯今天要求法院撤銷2起對川普的起訴，分別是意圖推翻2020年選舉結果、卸任後不當處理機密文件案，他並同時尋求保留未來重新提出訴訟的權利。審理意圖推翻選舉結果案的法官已同意。

司法部特別檢察官史密斯（Jack Smith）去年6月針對川普（Donald Trump）2021年卸任後，涉嫌帶走大量國家機密文件，放在他位於佛羅里達州的莊園一案提出起訴。

他另於去年8月，就川普2020年競選連任失利後，涉入2021年1月6日的國會山莊暴動，意圖阻撓國會認證票數統計的推翻選舉結果案，提出起訴。

機密文件案目前在佛州第11巡迴上訴法院。佛州聯邦地區法院法官甘農（Aileen Cannon）今年7月以史密斯的任命程序有問題為由，駁回史密斯對川普的起訴案，史密斯提出上訴，要求重審。他今天向第11巡迴上訴法院表示，放棄上訴。

意圖推翻選舉結果案由華府的聯邦地區法院法官楚坎（Tanya Chutkan）審理。此案因川普向最高法院主張豁免權而拖延時程。最高法院7月裁定總統的公務行為享豁免權，此案交回楚坎認定是否在豁免權的範圍內。史密斯今天要求法院撤銷此案。

史密斯指出，經過與司法部討論，他提出不再追究這2案，主要是因憲法不起訴現任總統的規定。他並且尋求法官以「不損及權利」（without prejudice）的方式撤銷這2案，這保留了未來、等川普卸任後，重新提出起訴的可能性。

美國有線電視新聞網CNN報導，楚坎已經在「不損及權利」下撤銷意圖推翻選舉結果案。佛州第11巡迴上訴法院尚未同意史密斯的要求，但一般預計，法院將會批准。

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川普在選前有4大官司。另外包括他在2016年總統大選前因掩飾支付女星封口費，而篡改商業紀錄，以掩蓋婚外情，此案他於5月被判有罪，原訂於11月26日量刑。他勝選後，美國紐約州最高法院法官裁准，量刑無限期延後。

此外，川普及其他14名共同被告因試圖教唆喬治亞州官員推翻2020年選舉結果，遭喬治亞州檢察官起訴。此案目前仍在喬治亞州的法院。（編輯：唐佩君）1131126