川普主義從未消失 民主黨菁英化與基層脫節種敗因

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（中央社記者廖漢原紐約6日專電）臨危受命為民主黨披掛上陣的美國副總統賀錦麗，一如部分黨內人士早前預料在搖擺州全數敗陣，普選票也大幅流失。過去8年，美國社會持續壟罩在川普主義下，連續4位民主黨候選人都是法律專家，菁英形象與中產勞工選民欠缺連結，選後都面臨衝擊。

女神卡卡（Lady Gaga）、歐普拉（Oprah Winfrey）、碧昂絲（Beyonce）與珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）等巨星選前陸續為賀錦麗（Kamala Harris）站台，星光熠熠，陣容比8年前的希拉蕊（Hillary Clinton）及4年前的拜登（Joe Bide）還耀眼，每晚競選活動都有神祕演出嘉賓，猶如免費演唱會，吸引大批支持者到場。

華爾街日報（Wall Street Journal）評論員史文姆（Barton Swaim）指出，好萊塢明星、主流媒體、菁英專家與話語權人士過度膨脹影響力，推銷一個沒有顯著政治成就、欠缺選戰政治手腕、且困於執政失誤責任的候選人；民主黨陣營努力說服選民接受不是真實本尊的賀錦麗，在不利形勢下，難以挑戰同樣不受歡迎的川普（Donald Trump）。

川普是美國史上首位選舉落敗東山再起的總統。事實上，美國過去8年持續壟罩在「川普主義」氛圍中，從經貿、關稅到外交，拜登政府使用不同套路執行川普政策，對內撒幣創造就業機會，製造業回歸美國，都是川普任期的施政方向；但川普執政期間，烏克蘭與中東沒有發生戰爭，美國也未見通膨。

川普的底氣與「讓美國再次偉大」（MAGA）浪潮不散，不僅已見年輕世代接班，不屬於共和黨的非裔與拉丁裔男性也被圈粉，民主黨與自由派過去10年出了什麼問題？

從現年40歲、明年將成為1953年前總統尼克森（Richard Nixon）之後，美國最年輕的副總統范斯（J.D. Vance）身上可以找到答案。

范斯與賀錦麗各自代表美國社會不同面向與世代的人物，范斯未滿一屆聯邦參議員的政治經歷比賀錦麗還薄，但他用一本「絕望者之歌」（Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis）寫出白人勞工階級翻身無望的悲劇，他強調的美國傳統家庭與文化危機，正是這股風潮久久不散的背後因素。

紐約時報（New York Times）報導，川普欽點的副手范斯，在4個月競選期間共主持44場募款集會、接受至少149次媒體訪問，還在賓夕法尼亞州、密西根州、北卡羅來納州、威斯康辛州與亞利桑那州舉辦了70多場造勢活動。范斯的印度裔妻子、兒女、寵物與曾困於酒精與藥物的母親不時到場支持，已證明他是有能力與毅力的政治人物。

范斯過去曾多次批評川普，不過川普仍力挺泛斯參選聯邦參議員，最後他在多位人選中獲青睞擔任副手，顯示川普難以預料與務實兼具的手腕。

美國即將進入川普2.0的背後有經濟也有社會文化因素，前總統歐巴馬（Barak Obama）2008年上任以來，各界認為民主黨菁英化趨勢明顯，高等教育法律人士當家，身邊多是既得利益者，高舉平權、成功與民主等進步價值，背後意涵是「你的失敗源自不努力」，與底層勞工階層漸行漸遠，過去支持民主黨的工會今年多再度搖擺回支持共和黨。（編輯：洪啟原）1131107