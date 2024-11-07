本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
賴總統恭賀川普勝選 美前國家安全顧問轉發道謝
首頁 / 國際
2024美國大選
選後局勢
新聞專題
選後局勢4/16
首頁 / 國際

民主黨為何總統國會雙輸 資深策士：種族與性別不是川普回鍋主因

2024/11/7 07:12（11/7 08:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖漢原紐約6日專電）美國副總統賀錦麗今天宣布接受敗選，自覺意外慘敗的民主黨在白宮與國會雙輸，年邁的總統拜登拖累、賀錦麗自身條件不佳、民主黨大老欠社會連結等都成為被檢討的戰犯；面對川普回歸，民主黨需釐清民粹與菁英主義，民主價值與顧飯碗之間的平衡。

拜登（Joe Biden）政府執政期間，美國總通膨超過歷史高點，烏克蘭與中東爆發戰爭，中國強勢挑戰美國全球政經地位，選民質疑民主黨的經濟政策與國家方向，用選票做出選擇。不過選前早有跡象顯示今日敗相。

支持民主黨的美國自由派媒體選前仍認定賀錦麗（Kamala Harris）將勝選，但黨內資深策士一週前已明示，較有信心的搖擺州藍牆3州民調長期無法勝出，結果可能全盤皆墨。

在搖擺州尋求連任的民主黨資深聯邦參議員凱西（Bob Casey）與鮑德溫（Tammy Baldwin），競選廣告轉向支持川普（Donald Trump）政策，在賓州與威斯康辛州引起議論。

華盛頓郵報（Washington Post）、洛杉磯時報（LA Times）與今日美國報（USA Today）等長期支持民主黨的主流媒體，破例不表態支持特定候選人。

如今選舉結果一如選前各種跡象預料，而非自由派媒體的民調所言，民主黨輸了總統普選票，國會兩院皆失，資深聯邦參議員布朗（Sherrod Brown）在俄亥俄州敗北，賓州的凱西些微差距落後要求驗票。大批政務官將搬離華府聯邦政府，國會也將大地震。

長期厭惡川普現象，嘲弄川普支持者的民主黨菁英，如今被迫接受當前美國民情猶如1980年代初期的雷根（Ronald Reagan）時代，川普親民且接地氣，多數人買單；經濟情況則像1992年柯林頓（Bill Clinton）擊敗老布希（George H. W. Bush）的口號「笨蛋，問題在經濟」，民主黨必須正視川普主義氾濫與中產階級失落的長遠影響

民主黨高層全力輔選結果未如預期，一夜震撼後還無法清楚檢視敗選因素；仍是副總統的賀錦麗遲至選後隔日才承認敗選。

政治網路媒體Politico分析，選民希望知道賀錦麗要把美國帶到何處，但賀錦麗拒絕與過去4年執政表現劃清界線，拜登的經濟政策與領導能力是民主黨最大弱點，她也猶豫作出區隔，明白指出擔任總統要怎麼做，僅提出願意提名共和黨籍人士入閣的說法。

曾經批評賀錦麗閃躲問題的民主黨資深策士艾克塞羅德（David Axelrod）在有線電視新聞網（CNN）說：「講白了，種族主義在今年選舉具有吸引力，美國不僅存在性別偏見還有性別歧視，但這不是賀錦麗落敗，川普回鍋的主因。」

無論如何，川普競選團隊已準備政權交接工作，重要內閣人選選前已浮出檯面，美國與全球都將迎接川普2.0到來。

長期批判川普的紐約時報（New York Times）指出，川普時代最終不是只有4年，如果做完新任期，將是完整的12年。他長期佔據政治舞台中央，就像小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）總統和雷根，終究這是「川普的美國」。（編輯：陳承功）1131107

#Politico
#川普
#拜登
#國會
#民主黨
#柯林頓
#美國
#賀錦麗
#美選分析
延伸閱讀
友台參議員克魯茲連任 延續共和黨德州逾30年不敗地位
川普
賀錦麗籲年輕人勿絕望 支持者指性別族裔仍是關卡川普當選引波蘭關注 國防協議與區域安全成焦點
賀錦麗
舊金山紀事報：賀錦麗輸選戰 紐松獲政治轉機川普與賀錦麗通話 同意團結國家重要性
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
CNN檢討賀錦麗敗選：拜登期中選舉後就該讓出舞台
172.30.142.54
更多編輯台推薦新聞：