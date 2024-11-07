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川普勝選 捷學者分析：對捷克貿易不利

2024/11/7 07:33
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（中央社記者劉郁葶布拉格7日專電）川普贏得2024年美國總統大選，捷克政治專家分析，這可能對歐盟與捷克的貿易不利，若推動對歐洲商品徵收高關稅，歐盟可能會報復進而引發貿易戰。專家還指出，白宮要求北約減少對美國依賴，將迫使歐洲增加軍事與防禦開支。

共和黨候選人川普在2024年美國總統大選中勝出，捷克政治學家兼作家佩赫（Jiří Pehe）表示，此結果將對捷克的貿易、安全和外交政策產生影響。

佩赫表示，對於川普勝選並不意外，民主黨在選舉策略上「錯過了機會」，未能推出一位更具競爭力的候選人，或讓賀錦麗有足夠時間向美國選民展示實力。

佩赫說，由於拜登在決定退出競選前拖延太久，最終賀錦麗缺乏足夠的時間打響個人形象，未能有力競逐總統職位。

在貿易方面，佩赫認為川普勝選可能對歐盟和捷克不利。川普曾表態將對歐盟商品徵收高額關稅，如今共和黨掌控參、眾兩院，意味著關稅法案可能通過。

佩赫表示，若川普推動對歐洲商品徵收關稅，「我們可能會爆發貿易戰，因為歐盟會報復」。他強調，這對捷克經濟無益，因為捷克是一個出口導向的國家，出口美國的捷克企業將面臨嚴峻挑戰。

此外，在軍事聯盟方面，儘管2023年美國通過法律，限制行政部門單方面退出北約的權力，但佩赫表示，美國總統在執行安全事務上仍擁有相當大的權力，無需國會批准即可對北約產生重大影響。

佩赫表示，那些認為川普當選「對歐洲有利」的政治家或許沒考慮到，這可能迫使歐洲增加軍事與防禦開支。

佩赫指出，來自白宮的壓力，要求北約減少對美國的依賴，在當前時間點尤為不利。「目前歐盟正處於與俄羅斯冷戰的狀態，如果俄羅斯決定攻擊歐盟東翼的某個國家，這場冷戰很可能會升級為熱戰。」（編輯：陳承功）1131107

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