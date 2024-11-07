歐盟候任國防執委：歐洲安全不應依賴誰是美國總統

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（中央社記者田習如布魯塞爾6日專電）美國對歐洲的安全保障力道恐將減弱，是歐盟主流圈的「川普焦慮」重點之一。未來將負責歐盟防衛政策的候任執委庫比柳斯今晚在歐洲議會聽證會上強調，歐洲安全不應依賴誰是美國總統。

在川普（Donald Trump）勝選下屆美國總統大勢底定的今天，歐洲議會（European Parliament）從早到晚持續進行對歐洲聯盟執行委員會（European Commission）新一屆執行委員的聽證會。

曾任立陶宛總理的候任執委庫比柳斯（Andrius Kubilius）將負責歐盟防衛和太空政策，他在聽證會上不意外地被多位議員問及川普上任後對歐洲國防安全的影響。

庫比柳斯表示，歐盟安全的第一個挑戰就是可預期未來美國戰略重點將大幅聚焦在中國，因此歐盟勢必得強化本身的自主防衛能力。

他也強調，歐盟及其成員國家必須在國防上投入更多，但「不是因為川普，而是因為蒲亭（Vladimir Putin）」，以因應俄羅斯對歐洲安全日增的威脅。

庫比柳斯並說他未來願意與美國發展所有可能的合作關係，不論誰是美國總統，但歐洲的安全也不應依賴誰在領導美國。

川普勝選讓歐盟圈彌漫著未來更要靠自己的氛圍。例如布魯塞爾歐洲暨全球經濟研究所（Bruegel）資深研究員沃爾夫（Guntram Wolff）在該所今天一場針對美國選後情勢的線上論壇表示，如今，認為歐洲安全可交由美國保護的信念「已經消失，而且應該消失」。

他說，歐洲過去2、30年未對本身安全負起應負的責任，直到近年才開始改變，川普再任美國總統後，歐盟必須要靠自己支援烏克蘭，包括提高武器產量及援烏資金，而誰能取代美國對歐洲安全在政治面、軍事面甚至情報面的主導角色，將是一大挑戰，德國雖被期待，但要扛起來非常困難。

耶魯大學（Yale University）教授莫頓（Fiona Scott Morton）也在該論壇半嘲諷的說，未來如果川普跟蒲亭經常熱線通話，她懷疑「五眼聯盟」（Five Eyes）其他成員是否還願與美國共享情報。

川普曾自稱與俄羅斯總統蒲亭關係好，五眼聯盟則是美國與英國、加拿大、澳洲、紐西蘭組成的情報共享網絡，莫頓的話也點出川普執政後與西方陣營夥伴在安全議題上的互信將受考驗。（編輯：陳承功）1131107