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不滿拜登制裁 部分中美洲國家希望川普上台重修關係

2024/11/7 07:40
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（中央社記者李登文瓜地馬拉市6日專電）和拜登政府關係緊張的宏都拉斯，在川普贏得大選後，總統卡斯楚（Xiomara Castro）立刻在社交平台上公開祝賀，改變態度希望能加強雙邊關係。

而尼加拉瓜獨裁總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）也同樣發表聲明祝賀美國大選結果，但電文中卻刻意不提川普的名字。

宏都拉斯今年八月宣布終止和美國監禁毒販的引渡條約，與拜登政府關係一度緊張。總統卡斯楚甚至指控美國企圖干涉宏都拉斯的內政，痛批美國是帝國主義。然而6日凌晨選舉結果大致底定，卡斯楚就在X平台恭喜川普，在「和平民主的一天被美國人民選出」，放軟姿態表達希望和美國加強關係的願望。

而長期和美國對立，多次抨擊拜登政府的尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega），也發表179 個字的聲明向「美利堅合眾國人民致以問候」。但不僅沒有提到川普的名字，還語帶諷刺地表示「選舉結果表達長期困擾美國人民的問題」。

至於其他中美洲國家，包括瓜地馬拉和巴拿馬等國元首，第一時間都加入祝賀的行列。不過另一方面，瓜地馬拉政府近年來和拜登政府合作打擊貪腐，制裁涉貪官員。現在川普上台，恐怕「拜規川不隨」終止這項美國單方面執行的政策，讓瓜國反貪功虧一簣。

引人關注的如被美國國務院，列為中美洲「涉嫌貪腐」、「破壞民主」人士的名單，並且遭到制裁的瓜地馬拉檢察總長波拉斯（Consuelo Porras），不落人後在X平台上發文祝福川普，並且還「願上帝充滿他的智慧，並時刻光照他」。波拉斯在今年2月也被歐盟決議制裁，下令歐盟公民和公司不得提供資金，禁止她進入或過境歐盟領土。

瓜地馬拉「自由新聞報」（Prensa Libre）分析，這些被美國國務院制裁的涉貪瓜國政要，希望川普上台後能夠改變政策。因為拜登政府的制裁，已被聯合國批評為單方面，並且還剝奪被制裁者的辯護權。部分被取消簽證的瓜地馬拉官員甚至可能會因為川普執政後，重新獲得簽證。（編輯：陳承功）1131107

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