小馬可仕賀川普當選 學者憂美國對菲承諾跳票

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（中央社記者林行健馬尼拉7日專電）美國共和黨總統候選人川普贏得大選，菲律賓總統小馬可仕發文致賀，但有學者擔心川普的不可預測性可能導致美國對菲律賓的承諾跳票，包括在南海事務上。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）昨晚在個人臉書貼出賀詞，祝賀美國人民在大選中的「勝利」，並透過這場大選向世界展現了美國價值。

他寫道，菲律賓期盼與川普在廣泛議題上攜手，為菲美這兩個擁有深遠雙邊關係、共享價值、共同願景以及長期合作歷史的國家，帶來互利與互惠的果實。

「我希望菲美之間這個經歷過戰爭與和平考驗不可動搖的聯盟，將成為一股良善力量，為區域和太平洋兩岸開闢一條繁榮與友好的道路。」

小馬可仕強調，菲美堅穩關係是建立在自由與民主的共同理念之上，他本人年輕時也見過川普，因此知道川普強大的領導力將為兩國帶來更好的未來。

菲律賓與中國存有南海爭議，需要美國支持，而美國也長期以提供退役船艦等方式提升菲律賓海岸防衛隊的能力，近年更以參加聯合軍事演習為名，在菲律賓部署「海馬斯」（HIMARS）以及「泰風」（Typhon）等武器系統。

菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）日前曾向媒體表示，無論美國選舉結果如何，菲美兩國仍將維持堅定關係；菲律賓駐美大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）也持同樣的觀點，因為南海事務攸關兩國及其他盟友的共同利益。

然而，菲律賓商業鏡報（Business Mirror）6日曾引述菲律賓海軍前副司令隆美爾．王（Rommel Jude Ong）報導，他同樣認為菲律賓在南海議題上享有美國共和與民主兩黨的支持，但在川普政權下，美國的一些承諾可能跳票，菲律賓必須作好應變的準備。

隆美爾．王說，在拜登政府之下，美國依加強國防合作協議（EDCA）在菲律賓增設了數個軍事基地，並提供建設經費，此外拜登政府也承諾結合日本在菲律賓打造呂宋經濟走廊，川普政府是否會延續這些政策有待觀察。

他補充，新任美國總統的當務之急應是解決國內經濟問題，美國國力的逐漸下滑影響了它擔任世界警察以及干預區域戰爭的能力，這對中國有利，「在美國忙於其他事務的情況下，中國會變得更具侵略性。」

另一方面，美國駐菲律賓大使卡爾森（MaryKay Carlson）昨天在馬尼拉智庫一場南海論壇的場邊說，她相信不論美國大選結果如何，美菲聯盟仍將是如「鋼鐵般堅定」（ironclad）。（編輯：陳承功）1131107