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川普當選美國總統 聯合國準備面臨更多動盪

2024/11/7 10:59
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（中央社紐約聯合國總部6日綜合外電報導）聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天表示，他已準備好與美國總統當選人川普合作，即便川普上一任期內曾批評聯合國、刪砍資助預算的舊事可能重演。

古特瑞斯在祝賀川普勝選的聲明中表示：「美國與聯合國之間的合作，是國際關係中重要的支柱。」

「聯合國準備與美國即將上任政府展開建設性合作，以因應我們世界所面臨的嚴峻挑戰。」

2017年1月川普入主白宮時，古特瑞斯也開始領導聯合國。

大多數觀察家認為古特瑞斯大致成功，讓聯合國能夠在川普上一任期內運作生存。

「國際危機組織」（International Crisis Group ）成員高文（Richard Gowan）告訴法新社：「古特瑞斯及其團隊已經為川普重返白宮做好準備，也計劃了相當長一段時間。他們預料美國將大幅減少對聯合國許多部門的資助。」

聯合國正面臨預算壓力，一些觀察家特別擔心生育權相關計畫的資金問題。

在川普上一任期，美國退出聯合國教科文組織（UNESCO）和巴黎氣候協定。

對抗全球暖化仍是古特瑞斯的首要任務，而川普則稱之為騙局。

過去4年來，世界發生許多變化，特別是去年，中東衝突不斷升級。

2023年10月7日巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）突襲以色列後，古特瑞斯已直言不諱地警告加薩（Gaza）巴勒斯坦人會面臨以色列報復的「夢魘」。

高文說，由於古特瑞斯對以色列的批評，「美國國會中許多共和黨成員都強烈反對聯合國」，這使得古特瑞斯更難處理與華府間的關係。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1131107

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